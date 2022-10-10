Ателье Mugen добавило агрессивности обновлённой Honda Fit

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Дешёвый кроссовер Honda провалил краш-тест Latin NCAP
На торги выставлен почти новый Corvette после ДТП. За него уже предлагают более 50 тысяч долларов
Михаил Кондратьев
Японское ателье Mugen представило комплекты доработок для обновлённой Honda Fit/Jazz. Наборы, которые состоят в основном из внешнего тюнинга, предложены для RS-версии и более простых модификаций компакта, но не для «вседорожного» варианта Crosstar.
Ранее в этом месяце компания Honda электрокроссовера Prologue, который построен на платформе концерна GM. Довольно крупная модель поступит в продажу в 2024 году.