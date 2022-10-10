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Ателье Mugen добавило агрессивности обновлённой Honda Fit
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Михаил Кондратьев

Японское ателье Mugen представило комплекты доработок для обновлённой Honda Fit/Jazz. Наборы, которые состоят в основном из внешнего тюнинга, предложены для RS-версии и более простых модификаций компакта, но не для «вседорожного» варианта Crosstar. 

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  • Состав комплектов во всех случаях почти одинаковый: новый обвес, особые 17-дюймовые диски, спойлер или небольшое антикрыло, накладки на зеркала и мелкий декор. Однако по дизайну киты для Fit RS и обычных комплектаций отличаются. 
  • Ещё в Mugen подготовили стилизованные коврики и защитные наклейки для некоторых элементов отделки салона. Полный набор обойдётся в 542,5 тысячи иен для «городских» версий Fit, и в 581 тысячу — для оспортивленной Fit RS (около 230 и 250 тысяч рублей соответственно). Но почти всё можно купить по отдельности. 
  • Обновлённую Honda Fit/Jazz впервые показали в августе и полностью рассекретили в октябре. Модель, помимо декоративных изменений, получила более мощные силовые установки: 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 118 сил при 142 Нм и 123-сильную (253 Нм) гибридную систему c этим же ДВС и двумя электромоторами. На японском рынке компакт предлагается в том числе с полным приводом. 

Ранее в этом месяце компания Honda электрокроссовера Prologue, который построен на платформе концерна GM. Довольно крупная модель поступит в продажу в 2024 году.

Занимались каким-нибудь внешним тюнингом своей машины?

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