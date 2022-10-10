Ателье Mugen добавило агрессивности обновлённой Honda Fit

Ещё в Mugen подготовили стилизованные коврики и защитные наклейки для некоторых элементов отделки салона. Полный набор обойдётся в 542,5 тысячи иен для «городских» версий Fit, и в 581 тысячу — для оспортивленной Fit RS (около 230 и 250 тысяч рублей соответственно). Но почти всё можно купить по отдельности.