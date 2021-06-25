В Mercedes-AMG создали 2250-сильную лодку: это Mercedes-AMG Black Series для океана

На корме установлены пять двигателей V8 объёмом 4,6 литра каждый. Капитан может управлять тягой на всех одновременно или по отдельности. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Корпус и крыша сделаны целиком из карбона. Благодаря этому судно получилось очень лёгким. Окраска копирует одну из цветовых схем Mercedes-AMG GT. Интерьер отделан в сером и чёрном цветах с яркими акцентами в тон внешней окраске. Материалы подобраны так, чтобы меньше пачкаться и противостоять выгоранию. Панель приборов составлена из трёх больших ЖК-мониторов Garmin.

Аналогия с машиной не только в мощности и динамике. Создатели лодки вдохновлялись конкретным автомобилем — купе Mercedes-AMG GT Black Series. У него «всего» 720 сил. И стоит оно 325 000 долларов, тогда как ориентировочная стоимость лодки приближается к миллиону.

Год назад компания Lamborghini показала яхту за 235 миллионов рублей. Благодаря применению в конструкции углеволокна, Lamborghini 63 считается сверхлёгким судном в своём классе. Длина яхты равна 19 метрам, её приводят в движение два 24-литровых мотора MAN V12-2000, совокупная мощность которых составляет 4000 л.с. Максимальная скорость — 111 км/ч.