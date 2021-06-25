В Mercedes-AMG создали 2250-сильную лодку: это Mercedes-AMG Black Series для океана

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Чёрный список: история самых грозных автомобилей Mercedes-Benz AMG Black Series
Немцы превратили Land Rover Defender в асфальтовый спорткар
Кирилл Малышев
Компания Mercedes-AMG вместе со спортивной командой Cigarette Racing построила суперспортивную лодку длиной 12,5 метра. У неё пять моторов суммарной отдачей 2250 л.с., за что её прозвали Мерседесом-AMG для океана. А официальное название — Cigarette 41’ Nighthawk AMG Black Series.
Год назад компания Lamborghini показала яхту за 235 миллионов рублей. Благодаря применению в конструкции углеволокна, Lamborghini 63 считается сверхлёгким судном в своём классе. Длина яхты равна 19 метрам, её приводят в движение два 24-литровых мотора MAN V12-2000, совокупная мощность которых составляет 4000 л.с. Максимальная скорость — 111 км/ч.