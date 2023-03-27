Ателье Mansory доработало кроссовер Aston Martin DBX кованым карбоном

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Слабонервным не смотреть: 10 безумных проектов ателье Mansory
Российский бренд Evolute рассекретил новый электрокроссовер i-Sky
Тюнинг-ателье Mansory представило новый вариант модернизации суперкроссовера Aston Martin DBX. На этот раз для пятидверки разработали новый аэродинамический обвес, выполненный из кованого карбона. Экстравагантный дизайн сочетается с модернизированным 4,0-литровым V8, которому в Mansory добавили 250 дополнительных сил ещё в 2021 году.
В конце февраля Mansory опубликовала изображения глубоко модернизированного Mercedes-Benz G-класса. Внедорожник лишили боковых задних дверей, передние у него теперь открываются, как у Rolls-Royce, а двигатель G-класса развивает 900 л.с.