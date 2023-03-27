Ателье Mansory доработало кроссовер Aston Martin DBX кованым карбоном

Обвес подразумевает, к примеру, массивные накладки на бамперы и пороги, расширенные колёсные арки и многочисленные карбоновые вставки на воздухозаборниках крыльев и капота. Увеличенные корпуса боковых зеркал выполнены из того же материала, как и задний диффузор. Карбоновая накладка появилась на пятой двери.