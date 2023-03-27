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Ателье Mansory доработало кроссовер Aston Martin DBX кованым карбоном

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Дмитрий Елизаров

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Тюнинг-ателье Mansory представило новый вариант модернизации суперкроссовера Aston Martin DBX. На этот раз для пятидверки разработали новый аэродинамический обвес, выполненный из кованого карбона. Экстравагантный дизайн сочетается с модернизированным 4,0-литровым V8, которому в Mansory добавили 250 дополнительных сил ещё в 2021 году.

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  • Обвес подразумевает, к примеру, массивные накладки на бамперы и пороги, расширенные колёсные арки и многочисленные карбоновые вставки на воздухозаборниках крыльев и капота. Увеличенные корпуса боковых зеркал выполнены из того же материала, как и задний диффузор. Карбоновая накладка появилась на пятой двери.
  • Главным отличительным признаком обвеса можно назвать оперение кормы Aston Martin DBX. Кузов кроссовера располагает интегрированным спойлером, однако тюнеры установили поверх него массивное антикрыло. Кроме того, добавочный спойлер появился на стыке крыши и заднего стекла.
  • Восьмицилиндровый турбомотор тюнеры снабжают собственной системой наддува, перепрограммированным блоком управления и альтернативным выхлопом. В итоге отдача двигателя увеличивается с 550 до 800 л.с., тяговые показатели — с 700 до 1000 Нм, а время ускорения до 100 км/ч уменьшается со штатных 4,5 до 3,8 секунды. Стоимость проекта Mansory не разглашает.

В конце февраля Mansory опубликовала изображения глубоко модернизированного Mercedes-Benz G-класса. Внедорожник лишили боковых задних дверей, передние у него теперь открываются, как у Rolls-Royce, а двигатель G-класса развивает 900 л.с.

Спойлеров много не бывает, верно?

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