Ателье Manhart сделало для арабов турбированный Nissan Patrol с «золотым» декором

Обвес включает в себя новые бамперы, накладки порогов и спойлер на пятой двери. Его поддерживают позолоченные литые диски диаметром 24 дюйма и набор фирменных наклеек на кузове. В той же цветовой гамме отделан и салон из кожи и алькантары.