Ателье Manhart сделало для арабов турбированный Nissan Patrol с «золотым» декором

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Особо внедорожный Nissan Patrol появится в Австралии
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Кирилл Малышев
В честь расширения своего присутствия на Ближнем Востоке тюнинг-ателье Manhart разработало особый вариант внедорожника Nissan Patrol. За основу взяли версию Nismo, оснастив её особым обвесом, изменённой отделкой салона, эксклюзивными колёсными дисками. Но главное — двигатель V8 получил турбонаддув.
Последней новинкой Manhart стал седан MH3 GTR на базе BMW M3. Мощность двигателя довели до 650 сил, а в салоне появились «ковши» Recaro Podium, выглядящие не слишком комфортными для долгой езды.