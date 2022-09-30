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Ателье Manhart сделало для арабов турбированный Nissan Patrol с «золотым» декором
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Кирилл Малышев

В честь расширения своего присутствия на Ближнем Востоке тюнинг-ателье Manhart разработало особый вариант внедорожника Nissan Patrol. За основу взяли версию Nismo, оснастив её особым обвесом, изменённой отделкой салона, эксклюзивными колёсными дисками. Но главное — двигатель V8 получил турбонаддув.

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  • На 5,6-литровый стоковый атмосферник установили наддув. Мощность выросла с 434 до 650 л.с., крутящий момент увеличился с 560 Нм до 600 Нм. Вместе с турбиной появился оригинальный выхлоп со спортивным каталитическим нейтрализатором и настроенным звучанием.
  • Обвес включает в себя новые бамперы, накладки порогов и спойлер на пятой двери. Его поддерживают позолоченные литые диски диаметром 24 дюйма и набор фирменных наклеек на кузове. В той же цветовой гамме отделан и салон из кожи и алькантары.
  • Стоимость доработок и динамические характеристики модели не сообщаются. Фирма предлагает оформить предварительный заказ, чтобы все детали потенциальный клиент получил лично.

Последней новинкой Manhart стал седан MH3 GTR на базе BMW M3. Мощность двигателя довели до 650 сил, а в салоне появились «ковши» Recaro Podium, выглядящие не слишком комфортными для долгой езды.

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