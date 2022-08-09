Немецкие тюнеры сделали 650-сильный BMW M3 с карбоновыми «ковшами» Recaro Podium

По умолчанию в тормозной системе Manhart Performance только перекрашивает суппорты в золотистый цвет. Но по заказу возможны и более серьёзные доработки. Подвеску меняют на заниженную, и тут тоже возможны варианты с разными компонентами. Колёсные диски диаметром 20 дюймов окрашены в чёрный цвет. Используется резина размерности 265/30 спереди и 295/30 сзади.