Немецкие тюнеры сделали 650-сильный BMW M3 с карбоновыми «ковшами» Recaro Podium

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Кирилл Малышев
В каталоге немецкого тюнинг-ателье Manhart Performance появилась модель MH3 GTR, созданная на базе спортседана BMW M3. Её мощность увеличена со стандартных для M3 510 лошадиных сил до 650 сил. В числе опций есть гоночные «ковши» Recaro Podium.
В прошлом году ателье Manhart Performance показало первую программу доработки BMW M3 последнего поколения. Мощность модели MH3 подняли до 635 л.с. и 780 Нм. Такая машина набирает 200 км/ч за 10,5 секунды, а на отметку в 250 км/ч выходит через 17 секунд после старта. Визуально обе версии — 635- и 650-сильная — друг от друга отличаются только цветом декоративных полос на кузове.