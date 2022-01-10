Ателье Manhart представило 823-сильную BMW M8. Таких будет всего 10 штук

Внешне доработанную M8 выделяют новые карбоновые аэро­динами­ческие компоненты, «жабры» на капоте, шильдики Manhart и 21-дюймовые разно­широкие диски Spider с 295-милли­метровыми шинами сзади. Изменения в салоне ограничи­ваются иным рулём с алькантарой на ободе и карбоном двух цветов на спицах, а также фирменными накладками ателье на педали.

Увеличения мощности тюнеры добились за счёт установки других турбин, улучшения интеркулера, модификации впуска, новой выхлопной системы и пере­прошивки управляющей электроники (в том числе «мозгов» коробки передач). В результате отдача 4,4-литрового V8 возросла с 625 сил и 750 Нм крутящего момента до 823 л.с. и 1070 Нм.

MH8 800 заметно быстрее стандартной M8 Competition: на разгон с нуля до 100 км﻿/﻿ч тюнинго­ванному купе требуется всего 2,6 секунды (против 3,2 секунды у «обычной» BMW), а упражнение 100–200 км﻿/﻿ч оно выполняет за 5,7 секунды. В ателье называют двухдверку самой быстрой в мире M8 Competition.

В прошлом году в Manhart подготовили масштабную программу доработок кроссовера Audi RS Q8. Тюнеры поработали над экстерьером и салоном модели, а также сделали её в полтора раза мощнее — отдача вседорожника достигла 918 л.с. и 1180 Нм.