Ателье Manhart представило 823-сильную BMW M8. Таких будет всего 10 штук

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BMW M8 Competition оказалась быстрее в жизни, чем по паспорту
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Тюнинг-ателье Manhart подготовило лимитированную модель MH8 800 на базе BMW M8 в версии Competition. Купе изменили внешность, а также сделали его мощнее почти на 200 л.с. Всего будет выпущено 10 таких двухдверок.
В прошлом году в Manhart подготовили масштабную программу доработок кроссовера Audi RS Q8. Тюнеры поработали над экстерьером и салоном модели, а также сделали её в полтора раза мощнее — отдача вседорожника достигла 918 л.с. и 1180 Нм.