Ателье Manhart попрощалось с мерседесовским V8 особой версией AMG C 63

Manhart предлагает сразу два типа альтернативного выхлопа. Сообщается также о доработке трансмиссии спортседана и применении регулируемых пружин в подвеске, но в подробности ателье не вдаётся. Из динамических характеристик приводится только время разгона со 100 до 200 км/ч. Оно составляет 5,5 секунды, и, по мнению разработчиков, это на несколько секунд быстрее, чем у стандартного спорткара.