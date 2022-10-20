Ателье Manhart попрощалось с мерседесовским V8 особой версией AMG C 63

Дмитрий Елизаров
Известное тюнинг-ателье Manhart Performance представило новую версию Mercedes-AMG C 63 предыдущего поколения под названием CR700 Last Edition («Последнее издание»). Проект стал способом тюнеров отметить отказ производителя от применения восьмицилиндровых моторов на своих заряженных моделях. 4,0-литровому турбированному V8 добавили 202 л.с. и 220 Нм, попутно доработав подвеску и внешность седана.
- Штатный восьмицилиндровый двигатель Mercedes-AMG C 63 S развивает 510 л.с. и 700 Нм крутящего момента, но после доработки в Manhart его отдача увеличивается до 712 л.с. и 920 Нм. Добиться этого удалось, к примеру, за счёт новой системы наддува и собственного блока управления, а также модернизированной системы охлаждения.
- Manhart предлагает сразу два типа альтернативного выхлопа. Сообщается также о доработке трансмиссии спортседана и применении регулируемых пружин в подвеске, но в подробности ателье не вдаётся. Из динамических характеристик приводится только время разгона со 100 до 200 км/ч. Оно составляет 5,5 секунды, и, по мнению разработчиков, это на несколько секунд быстрее, чем у стандартного спорткара.
- Внешность четырёхдверки почти не изменилась. Manhart украсила CR700 Last Edition фирменной чёрно-жёлтой ливреей и новыми колёсными дисками на 20 дюймов, а также зачернила решётку радиатора. Среди дополнительных опций — доработка тормозной системы и салона седана, но на демонстрационной машине они отсутствуют.
В конце сентября Mercedes-AMG представила C 63 нового поколения, на который вместо V8 установили двухлитровую «турбочетвёрку». Её сопроводили электромотором, и совокупно два двигателя развивают 680 л.с. и 865 Нм. Таким образом, седан от Manhart превзошёл по мощности даже эту новинку.