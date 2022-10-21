Немецкие тюнеры показали 809-сильный Гелендваген в карбоне

Обвес из углеволокна включает в себя более агрессивные бамперы, расширители колёсных арок, капот с вентиляционными прорезями и небольшое антикрыло на задней кромке крыши. Образ дополняют фирменные золотистые наклейки

Manhart

и окрашенные в тот же оттенок многоспицевые литые диски.