Abarth возобновит производство родстера 1966 года на современном шасси

Немецкие тюнеры показали 809-сильный Гелендваген в карбоне
Новости

Кирилл Малышев

Немецкое тюнинг-ателье Manhart презентовало проект G 800 Inferno на базе Mercedes-AMG G 63. Двигатель форсировали до более чем 800 лошадиных сил, снаружи внедорожник доработали кастомными колёсными дисками и обвесом из углеволокна.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • В стоке мотор V8 AMG-версии развивает 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента при четырёх литрах рабочего объёма и двойном наддуве. В Manhart за счёт доработанных турбин и чип-тюнинга довели отдачу до 809 сил и 1170 Нм. Динамические характеристики не сообщаются, но прибавка должна оказаться заметной.
  • Обвес из углеволокна включает в себя более агрессивные бамперы, расширители колёсных арок, капот с вентиляционными прорезями и небольшое антикрыло на задней кромке крыши. Образ дополняют фирменные золотистые наклейки Manhart и окрашенные в тот же оттенок многоспицевые литые диски.
  • Ещё на G 800 Inferno стоит выхлоп без каталитических нейтрализаторов с управляемыми клапанами и заниженные пружины. Салон отделан дорогой перфорированной кожей и алькантарой в тех же цветах, что и кузов. Стоимость доработок не сообщается.

Последним проектом ателье Manhart стал CR700 Last Edition на базе Mercedes-AMG С 63. Им тюнеры попрощались с мотором V8 на заряженном С-классе: в новом поколении модель перешла на «турбочетвёрку». Доработанный двигатель развивает 712 лошадиных сил против 510 в стоке.

Нужен «Гелику» тюнинг?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании