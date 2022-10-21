Немецкие тюнеры показали 809-сильный Гелендваген в карбоне

Материал по теме
Brabus представил заниженный 900-сильный Гелендваген-пикап. Таких сделают всего 10 штук
Abarth возобновит производство родстера 1966 года на современном шасси
Кирилл Малышев
Немецкое тюнинг-ателье Manhart презентовало проект G 800 Inferno на базе Mercedes-AMG G 63. Двигатель форсировали до более чем 800 лошадиных сил, снаружи внедорожник доработали кастомными колёсными дисками и обвесом из углеволокна.
Последним проектом ателье Manhart стал CR700 Last Edition на базе Mercedes-AMG С 63. Им тюнеры попрощались с мотором V8 на заряженном С-классе: в новом поколении модель перешла на «турбочетвёрку». Доработанный двигатель развивает 712 лошадиных сил против 510 в стоке.