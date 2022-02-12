Ателье Manhart анонсировало очень мощный Mercedes-AMG SL: 800 сил и более 1000 Нм

Для четырёхлитрового мотора V8 с двумя турбинами в фирме готовят иные нагнетатели и интеркулер, а также новому программу управления двигателем. Однако о динамических характеристиках пока информации нет. Стандартный 585-сильный SL 63 способен набирать «сотню» за 3,6 секунды и разгоняться до 315 км/ч.

Вероятно, в Manhart слегка изменят также подвеску кабриолета, а ещё от заводских машин его будет отличать иное оформление. Хотя, судя по рендерам, фирма ограничится применением фирменной чёрно-золотой цветовой схемы и других колёсных дисков.

О сроках выпуска Manhart SL 800 R и его стоимости тоже пока не сообщается.

Новый Mercedes-AMG SL был представлен в октябре 2021 года и стал преемником одновременно купе и кабриолета S-класса. Если прежде SL (когда ещё был родстером) оснащался металлической складной крышей, то теперь у него мягкий верх. Такая конструкция легче и занимает меньше места в багажнике. Впервые за всю историю SL модель снабдили полноуправля­емым шасси. Другой особенностью кабриолета стал набор активных аэродинамических элементов.