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Ателье Lunaz показало рестомоды Range Rover Classic — кабриолет и удлинённую пятидверку
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Кирилл Малышев

Британское ателье Lunaz Design показало на компьютерных рендерах проекты двух будущих рестомодов на базе внедорожников Range Rover Classic. Один из них получит полностью открытый кузов, другой построят с удлинённым пятидверным кузовом, пишет Motor1.

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  • Растянутая «лимузинная» версия у Range Rover первого поколения была, её выпускали с 1992 года. Такая машина отличалась увеличенной на 203 миллиметра колёсной базой. А вот серийного кабриолета не было. Открытый вариант британского внедорожника появлялся в 13-м фильме про Джеймса Бонда «Осьминожка», но с конвейера не сходил.
  • Для создания кабриолета кузов трёхдверного Range Rover разберут до голого металла и усилят стальными вставками. Машина получит шестипоршневые передние и четырёхпоршневые задние тормоза с функцией рекуперации энергии. Подвеска тоже будет полностью новой регулируемой, с койловерами.
  • Открытый Range Rover от Lunaz сохранит полный привод. Его электромотор выдаёт 360 л.с. и 612 Нм. Судя по рендерам, приборная панель будет полностью оригинальной, на ней появятся мультимедийная система и USB-порты. На продольных лавках в задней части салона смогут сидеть до шести человек.
  • Пятидверка получит ту же силовую установку и салон с четырьмя раздельными креслами с обогревом, вентиляцией, массажёром и дорогой тканевой отделкой. В числе оборудования появятся медиасистема с CarPlay, подстаканники с охлаждением и обогревом, беспроводная зарядка, холодильник и аудиосистема мощностью 1300 Ватт.

В Lunaz отметили, что создание одного рестомода в зависимости от сложности и пожеланий заказчика занимает от 30 000 до 50 000 часов. Например, только нанесение атмосферостойкого лака на деревянный пол кабриолета потребует более 1000 часов ручного труда. Стоимость автомобилей стартует с 245 000 фунтов стерлингов (17,1 миллиона рублей).

Как вам идея электромобилей из классики?

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