Ателье Lunaz показало рестомоды Range Rover Classic — кабриолет и удлинённую пятидверку

Открытый

Range

Rover

от

Lunaz

сохранит полный привод. Его электромотор выдаёт 360 л.с. и 612 Нм. Судя по рендерам, приборная панель будет полностью оригинальной, на ней появятся мультимедийная система и

USB

-порты. На продольных лавках в задней части салона смогут сидеть до шести человек.