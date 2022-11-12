Ателье Lunaz показало рестомоды Range Rover Classic — кабриолет и удлинённую пятидверку

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Кирилл Малышев
Британское ателье Lunaz Design показало на компьютерных рендерах проекты двух будущих рестомодов на базе внедорожников Range Rover Classic. Один из них получит полностью открытый кузов, другой построят с удлинённым пятидверным кузовом, пишет Motor1.
В Lunaz отметили, что создание одного рестомода в зависимости от сложности и пожеланий заказчика занимает от 30 000 до 50 000 часов. Например, только нанесение атмосферостойкого лака на деревянный пол кабриолета потребует более 1000 часов ручного труда. Стоимость автомобилей стартует с 245 000 фунтов стерлингов (17,1 миллиона рублей).