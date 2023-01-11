Экстремальный бодикит для Toyota GR86 от Liberty Walk будет стоить 13 тысяч долларов

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Дмитрий Елизаров
Известное своими развитыми обвесами японское ателье Liberty Walk разработало комплексный бодикит, который подойдёт как для Toyota GR86, так и для соплатформенной Subaru BRZ. Ателье готово продавать комплект по частям, а самая полная его версия обойдётся в 12 980 долларов.
Доработанная Toyota GR86 будет показана на Токийском автосалоне и, возможно, станет частью стенда японского концерна. На своей площадке ателье планирует продемонстрировать ещё более экстремальную работу — глубоко модифицированный суперкар Ferrari F40, снятый с производства 30 лет назад.