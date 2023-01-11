«Китайцы» «Автотора», новый вариатор для Весты и стильные купе дешевле любой Лады. Главное за день

Экстремальный бодикит для Toyota GR86 от Liberty Walk будет стоить 13 тысяч долларов
Новости

Дмитрий Елизаров

Известное своими развитыми обвесами японское ателье Liberty Walk разработало комплексный бодикит, который подойдёт как для Toyota GR86, так и для соплатформенной Subaru BRZ. Ателье готово продавать комплект по частям, а самая полная его версия обойдётся в 12 980 долларов.

Голосуйте за главную новинку 2022 года!
1/7
  • В базовую комплектацию обвеса входят передний бампер с массивным сплиттером, накладки на пороги и крупный диффузор. Цена набора, сделанного из армированного пластика, — 4,4 тысячи долларов.
  • За 7810 долларов к комплекту добавят большое фиксированное антикрыло и расширители колёсных арок, а за 9130 долларов детали обвеса выполнят из карбона. Самый широкий набор доработок включает в себя ещё и капот с вентиляционными прорезями.
  • По отдельности детали бодикита тоже продаются. К примеру, антикрыло стоит 2530 либо 3850 долларов в зависимости от материала, из которого изготовлено, а капот — 1650 либо 2530 долларов.

Доработанная Toyota GR86 будет показана на Токийском автосалоне и, возможно, станет частью стенда японского концерна. На своей площадке ателье планирует продемонстрировать ещё более экстремальную работу — глубоко модифицированный суперкар Ferrari F40, снятый с производства 30 лет назад.

Ну как, круто?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании