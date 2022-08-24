Немцы построили бронированный и удлинённый на метр Mercedes-AMG G 63

Фотографий салона нет. Но и без них понятно, что внутреннее убранство можно заказать по своему вкусу и оснастить машину всеми возможными опциями. Включая специфические для «броневика»: систему пожаротушения, громкую связь для общения с «внешним миром».

Mercedes-AMG G 63 от Klassen сохраняет стандартный для себя двигатель V8 4.0 мощностью 585 л.с. в связке с 9-ступенчатым «автоматом». Очевидно, что динамика гораздо хуже 4,5 секунды у стокового внедорожника, но тюнеры её не указывают. И это ещё не предел. Например, последний проект от Mansory получил 850 сил и умеет покорять сотню за 3,5 секунды.