Немцы построили бронированный и удлинённый на метр Mercedes-AMG G 63

Кирилл Малышев
В каталоге немецкого ателье Klassen появилась удлинённая версия Mercedes-AMG G 63. По заказу заряженный Гелендваген не только растянут на метр, но и защитят бронёй по классу VR8. Стоимость доработок сообщают персонально заказчику, но и без того ясно, что относительно базовой машины она может вырасти в разы.
- Кузов разрезают посередине и делают вставку длиной 1016 миллиметров. В результате колёсная база вырастает до 3906 миллиметров, а общая длина — до 5897 миллиметров. Полный привод со всем функционалом сохраняется: машина получает удлинённый карданный вал.
- Машину можно защитить по классу VR8. Это один из высших уровней для гражданских автомобилей. В комплект входят броня кузова, днища (включая бензобак), многослойные стёкла, усиленные подвеска и шины. Масса получившегося лимузина не указана.
- Фотографий салона нет. Но и без них понятно, что внутреннее убранство можно заказать по своему вкусу и оснастить машину всеми возможными опциями. Включая специфические для «броневика»: систему пожаротушения, громкую связь для общения с «внешним миром».
Mercedes-AMG G 63 от Klassen сохраняет стандартный для себя двигатель V8 4.0 мощностью 585 л.с. в связке с 9-ступенчатым «автоматом». Очевидно, что динамика гораздо хуже 4,5 секунды у стокового внедорожника, но тюнеры её не указывают. И это ещё не предел. Например, последний проект от Mansory получил 850 сил и умеет покорять сотню за 3,5 секунды.