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Ателье Hofele сделало Гелендваген с апельсиновым салоном, дверями в стиле Rolls-Royce и 24-дюмовыми дисками
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Кирилл Малышев

Тюнинг-ателье Hofele сменило адрес своей штаб-квартиры и представило первый подготовленный в ней проект. В Mercedes-AMG G 63 оставили нетронутой силовую установку, но серьёзно доработали внешность и интерьер. Главным приобретением машины стали задние двери в стиле Rolls-Royce.

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Фото: Hofele

  • Двери подвешены на задних петлях и открываются против хода движения. Переделка требует достаточно масштабной работы.
  • Гелендваген окрашен в привычный чёрный «металлик». Однако хрома на кузове гораздо больше обычного. Заменены бамперы, решётка радиатора, накладки колёсных арок. Диски стоят 24-дюймовые, подножки выдвигаются с помощью электропривода.
  • Салон отделан кожей и алькантарой апельсинового цвета. Вместо заднего дивана стоят раздельные кресла со всеми удобствами и консолью между ними. В потолке сделана подсветка «звёздное небо». На полу лежат коврики из натуральной овечьей шерсти.

Аналогичные двери на манер Rolls-Royce могут поставить на G-класс и в Mansory. Такое решение улучшает доступ на второй ряд сидений и пользуется спросом у заказчиков, которые ездят в Гелендвагене не за рулём, а на VIP-местах сзади.

Что в этом «Гелике» самое клёвое?

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