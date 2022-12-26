Ателье Hofele сделало Гелендваген с апельсиновым салоном, дверями в стиле Rolls-Royce и 24-дюмовыми дисками

Салон отделан кожей и алькантарой апельсинового цвета. Вместо заднего дивана стоят раздельные кресла со всеми удобствами и консолью между ними. В потолке сделана подсветка «звёздное небо». На полу лежат коврики из натуральной овечьей шерсти.

Аналогичные двери на манер Rolls-Royce могут поставить на G-класс и в Mansory. Такое решение улучшает доступ на второй ряд сидений и пользуется спросом у заказчиков, которые ездят в Гелендвагене не за рулём, а на VIP-местах сзади.