Ателье Hofele сделало Гелендваген с апельсиновым салоном, дверями в стиле Rolls-Royce и 24-дюмовыми дисками

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Кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe получил тюнинг в стиле Майбаха
Немецкий разработчик мотоциклов Kiska показал свой первый спорткар
Кирилл Малышев
Тюнинг-ателье Hofele сменило адрес своей штаб-квартиры и представило первый подготовленный в ней проект. В Mercedes-AMG G 63 оставили нетронутой силовую установку, но серьёзно доработали внешность и интерьер. Главным приобретением машины стали задние двери в стиле Rolls-Royce.
Аналогичные двери на манер Rolls-Royce могут поставить на G-класс и в Mansory. Такое решение улучшает доступ на второй ряд сидений и пользуется спросом у заказчиков, которые ездят в Гелендвагене не за рулём, а на VIP-местах сзади.