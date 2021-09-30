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Ателье Hennessey прокачало пикап Ford: теперь он такой же мощный, как Bentley Bentayga
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Алексей Олефиренко

Известное тюнинг-ателье Hennessey Performance представило пакет доработок для обновлённого заряженного пикапа Ford F‑150 Raptor. Программа получила традиционное название VelociRaptor 600, а цены на неё в Штатах начинаются от 85 950 долларов (6,25 миллиона рублей — с учётом автомобиля-донора). Первые автомобили попадут к клиентам в начале 2022 года.

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  • Пакет VelociRaptor 600 увеличивает отдачу F‑150 Raptor со стандартных 457 л.с. и 692 Нм до 608 сил и 843 Нм — примерно столько же развивает 12-цилиндровый вариант Bentley Bentayga. Прибавки в мощности и крутящем моменте удалось достичь благодаря новой системе холодного впуска, высоко­производитель­ному интеркулеру, а также пере­прошитому ЭБУ. Внутреннее содер­жимое двигателя осталось стандартным.
  • После изменений, внесённых Hennessey, Raptor стал набирать 60 миль в час (96 километров в час) за 4,5 секунды и проезжать четверть мили за 12,9 секунды. Стандартный F‑150 разгоняется до 96 километров в час за 5,3 секунды.
  • Если у клиента уже есть F-150 Raptor, то пакет увеличения мощности можно заказать отдельно — в таком случае покупатель заплатит лишь 19 950 долларов (1,45 миллиона рублей). За дополни­тельные 17 950 долларов (1,3 миллиона рублей) сотрудники Джона Хеннесси оснастят пикап внедорожным пакетом первого уровня, включающим новый передний бампер с интегри­рованной светодиодной «люстрой», новый задний бампер, особые 20-дюймовые диски с 35-дюймовыми шинами, а также увеличение дорожного просвета на 75 миллиметров.
  • Программа VelociRator 600 является одной из популярнейших у Hennessey. Пакет доработок для пикапа F‑150 Raptor предлагается уже на протяжении 10 лет. Ежегодно около 250 владельцев Раптора превращают свои машины в VelociRaptor.

Ранее компания Hennessey Performance представила программу доработок для Ram 1500 TRX — «примочки» от ателье увеличивают отдачу пикапа до 1026 лошадиных сил. А на конец 2022 года анонсирован Raptor R — пикап Ford F‑150 Raptor, оснащённый компрессорным V8 от Ford Mustang Shelby GT500.

Как вам такой пикап?

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