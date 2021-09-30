Ателье Hennessey прокачало пикап Ford: теперь он такой же мощный, как Bentley Bentayga

Известное тюнинг-ателье Hennessey Performance представило пакет доработок для обновлённого заряженного пикапа Ford F‑150 Raptor. Программа получила традиционное название VelociRaptor 600, а цены на неё в Штатах начинаются от 85 950 долларов (6,25 миллиона рублей — с учётом автомобиля-донора). Первые автомобили попадут к клиентам в начале 2022 года.