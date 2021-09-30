Ателье Hennessey прокачало пикап Ford: теперь он такой же мощный, как Bentley Bentayga

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Алексей Олефиренко
Известное тюнинг-ателье Hennessey Performance представило пакет доработок для обновлённого заряженного пикапа Ford F‑150 Raptor. Программа получила традиционное название VelociRaptor 600, а цены на неё в Штатах начинаются от 85 950 долларов (6,25 миллиона рублей — с учётом автомобиля-донора). Первые автомобили попадут к клиентам в начале 2022 года.
Ранее компания Hennessey Performance представила программу доработок для Ram 1500 TRX — «примочки» от ателье увеличивают отдачу пикапа до 1026 лошадиных сил. А на конец 2022 года анонсирован Raptor R — пикап Ford F‑150 Raptor, оснащённый компрессорным V8 от Ford Mustang Shelby GT500.