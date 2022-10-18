Maserati MC12 Corse с самым маленьким (возможно) пробегом в мире пустят с молотка

Ателье Hennessey представило 1000-сильный Dodge Challenger
Новости

Дмитрий Елизаров

Знаменитое тюнинг-ателье Hennessey Performance представило свою новую работу — суперкар со сложным названием Hennessey HPE1000 Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Jailbreak. Базируется она на одной из заводских спецверсий Dodge Challenger, но отличается от неё в первую очередь форсированным V8. Отдачу мотора увеличили со штатных 818 до 1000 лошадиных сил.

Читайте нас в Дзене!
  • Компрессорный восьмицилиндровый мотор объёмом 6,2 литра развивает помимо 1000 л.с. ещё и 1285 Нм крутящего момента. Добиться этого удалось, к примеру, за счёт иного нагнетателя, альтернативных коллекторов, собственной программы управления двигателем и тому подобное. Динамические характеристики новинки Hennessey не публикует.
  • В гамме ателье уже присутствует модификация Challenger HPE 1000, однако купе в исполнении Jailbreak получило её впервые. Dodge представила её в ноябре прошлого года, и от прочих высокомощных Challenger она отличается главным образом возможностями персонализации.

Сама компания Dodge в последние недели также анонсировала несколько специальных вариантов исполнения для купе Challenger и седана Charger. Серия получила название Last Call, символизирует она прощание Dodge с культовыми моделями и должна состоять из семи «специальных» выпусков. Ожидалось, что финальную версию (также с форсированным мотором) представят в рамках ноябрьского тюнинг-шоу SEMA, но по последним данным премьеру перенесли из-за сложностей с поставками комплектующих.

1000 л.с. — много или мало?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании