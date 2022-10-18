Ателье Hennessey представило 1000-сильный Dodge Challenger

Дмитрий Елизаров
Знаменитое тюнинг-ателье Hennessey Performance представило свою новую работу — суперкар со сложным названием Hennessey HPE1000 Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody Jailbreak. Базируется она на одной из заводских спецверсий Dodge Challenger, но отличается от неё в первую очередь форсированным V8. Отдачу мотора увеличили со штатных 818 до 1000 лошадиных сил.
- Компрессорный восьмицилиндровый мотор объёмом 6,2 литра развивает помимо 1000 л.с. ещё и 1285 Нм крутящего момента. Добиться этого удалось, к примеру, за счёт иного нагнетателя, альтернативных коллекторов, собственной программы управления двигателем и тому подобное. Динамические характеристики новинки Hennessey не публикует.
- В гамме ателье уже присутствует модификация Challenger HPE 1000, однако купе в исполнении Jailbreak получило её впервые. Dodge представила её в ноябре прошлого года, и от прочих высокомощных Challenger она отличается главным образом возможностями персонализации.
Сама компания Dodge в последние недели также анонсировала несколько специальных вариантов исполнения для купе Challenger и седана Charger. Серия получила название Last Call, символизирует она прощание Dodge с культовыми моделями и должна состоять из семи «специальных» выпусков. Ожидалось, что финальную версию (также с форсированным мотором) представят в рамках ноябрьского тюнинг-шоу SEMA, но по последним данным премьеру перенесли из-за сложностей с поставками комплектующих.