Ателье G-Power добавило Lamborghini Urus 130 лошадиных сил

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Кирилл Малышев
Известное своей работой с немецкими премиальными брендами ателье G-Power взялось за переделку итальянских автомобилей Lamborghini. Первым проектом тюнеров стал кроссовер Urus, который после доработки стал на 20% мощнее.
Сама марка Lamborghini на неделе рассекретила более спортивную версию Urus Performante. Благодаря обильному применению углепластика и титановому выхлопу машина стала легче на 47 килограммов. Отдача мотора выросла с 650 до 666 лошадиных сил, что сократило время разгона до сотни с 3,6 до 3,3 секунды.