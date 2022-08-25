Ателье G-Power добавило Lamborghini Urus 130 лошадиных сил

Urus доработали и экстерьер. Он получил чёрные 24-дюймовые литые диски с оранжевыми вставками. Акценты того же цвета есть на кузове и в перешитом салоне. Снаружи кроссоверу добавили спойлер над пятой дверью и массивный диффузор заднего бампера.

Сама марка Lamborghini на неделе рассекретила более спортивную версию Urus Performante. Благодаря обильному применению углепластика и титановому выхлопу машина стала легче на 47 килограммов. Отдача мотора выросла с 650 до 666 лошадиных сил, что сократило время разгона до сотни с 3,6 до 3,3 секунды.