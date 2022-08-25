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Ателье G-Power добавило Lamborghini Urus 130 лошадиных сил
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Кирилл Малышев

Известное своей работой с немецкими премиальными брендами ателье G-Power взялось за переделку итальянских автомобилей Lamborghini. Первым проектом тюнеров стал кроссовер Urus, который после доработки стал на 20% мощнее.

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  • Одним только новым ПО блока управления двигателя специалисты G-Power увеличивают отдачу мотора V8 4.0 с двойным наддувом со стоковых 650 сил и 850 Нм до 740 сил и 950 Нм. Вторая программа добавляет даунпайп и спортивные каталитические нейтрализаторы, что даёт на выходе 780 л.с. и 1000 Нм.
  • Компания работает над ещё более продвинутым пакетом. По подсчётам, замена штатных охладителей наддувочного воздуха на более производительные позволит снять с двигателя дополнительные 50 сил. Динамические характеристики всех версий не раскрываются.
  • Urus доработали и экстерьер. Он получил чёрные 24-дюймовые литые диски с оранжевыми вставками. Акценты того же цвета есть на кузове и в перешитом салоне. Снаружи кроссоверу добавили спойлер над пятой дверью и массивный диффузор заднего бампера.

Сама марка Lamborghini на неделе рассекретила более спортивную версию Urus Performante. Благодаря обильному применению углепластика и титановому выхлопу машина стала легче на 47 килограммов. Отдача мотора выросла с 650 до 666 лошадиных сил, что сократило время разгона до сотни с 3,6 до 3,3 секунды.

Нужны ли производителям суперкаров кроссоверы?

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