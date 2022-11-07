Ателье Delta4x4 готовит экстремальную версию нового VW Amarok

На эскизах хорошо заметно, что Beast заметно крупнее заводского VW Amarok. Переработанная подвеска увеличивает его дорожный просвет сразу на 150 миллиметров. Кроме того, ателье оснастит пикап внедорожной резиной на 18- или 20-дюймовых дисках с бедлоками, которые спрячут под расширителями колёсных арок.

В оснащение такого пикапа войдут силовой бампер спереди и поперечина в грузовом отсеке, а также лебёдка. На крыше появится экспедиционный багажник, на котором смонтируют светодиодную балку. Ещё одна диодная полоса будет установлена на бампере.

Предполагается, что Beast будет базироваться на версии Amarok с самым мощным дизельным двигателем. Трёхлитровый V6 на «тяжёлом топливе» развивает в зависимости от модификации 241 или 250 л.с.

Volkswagen Amarok нового поколения базируется на пикапе Ford Ranger — у него позаимствованы как платформа, так и моторная гамма. При этом у Ranger уже имеется сразу несколько заводских экстремальных модификаций: это, к примеру, Ranger Raptor и Ranger Baja 1000, предназначенный для пустынных гонок.