Ателье Delta4x4 готовит экстремальную версию нового VW Amarok

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Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen не планирует создавать серийную «заряженную» версию пикапа Amarok нового поколения. Однако эту нишу уже готовы закрыть тюнеры: немецкое ателье Delta4x4 опубликовало первые эскизы доработанного пикапа, который получит название Beast. Как пишет Motor1, в двигатель они вмешиваться не планируют, однако модифицируют как внешность, так и ходовую часть Amarok.
Volkswagen Amarok нового поколения базируется на пикапе Ford Ranger — у него позаимствованы как платформа, так и моторная гамма. При этом у Ranger уже имеется сразу несколько заводских экстремальных модификаций: это, к примеру, Ranger Raptor и Ranger Baja 1000, предназначенный для пустынных гонок.