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Ателье Delta4x4 готовит экстремальную версию нового VW Amarok
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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen не планирует создавать серийную «заряженную» версию пикапа Amarok нового поколения. Однако эту нишу уже готовы закрыть тюнеры: немецкое ателье Delta4x4 опубликовало первые эскизы доработанного пикапа, который получит название Beast. Как пишет Motor1, в двигатель они вмешиваться не планируют, однако модифицируют как внешность, так и ходовую часть Amarok.

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  • На эскизах хорошо заметно, что Beast заметно крупнее заводского VW Amarok. Переработанная подвеска увеличивает его дорожный просвет сразу на 150 миллиметров. Кроме того, ателье оснастит пикап внедорожной резиной на 18- или 20-дюймовых дисках с бедлоками, которые спрячут под расширителями колёсных арок.
  • В оснащение такого пикапа войдут силовой бампер спереди и поперечина в грузовом отсеке, а также лебёдка. На крыше появится экспедиционный багажник, на котором смонтируют светодиодную балку. Ещё одна диодная полоса будет установлена на бампере.
  • Предполагается, что Beast будет базироваться на версии Amarok с самым мощным дизельным двигателем. Трёхлитровый V6 на «тяжёлом топливе» развивает в зависимости от модификации 241 или 250 л.с.

Volkswagen Amarok нового поколения базируется на пикапе Ford Ranger — у него позаимствованы как платформа, так и моторная гамма. При этом у Ranger уже имеется сразу несколько заводских экстремальных модификаций: это, к примеру, Ranger Raptor и Ranger Baja 1000, предназначенный для пустынных гонок.

Какой Amarok бы выбрали — заводской или от тюнеров?

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