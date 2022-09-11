Ателье Brabus представило роскошный 900-сильный катер

В передней каюте установлена двухспальная кровать, а в отделке используются карбон и дорогая кожа с ромбовидной контрастной прострочкой. На посту управления расположены сенсорная панель Simrad, на которую выводятся настройки мультимедиа, навигации и вспомогательных систем. Со стороны пассажира установлено ещё два монитора, на которых показана текущая скорость и время на цифровых часах Panerai.

Управлять судном предложено при помощи джойстика, открывающего доступ к расширенному списку функций Mercury Skyhook. В частности, к полноценному автопилоту и функции «цифровой якорь», то есть системе, которая принудительно удерживает катер в заданной точке, сверяясь с GPS.

Покупатель сможет заказать Brabus Shadow 900 Black Ops Signature Edition в нескольких вариантах исполнения: например, с полностью открытой задней палубой или баром. Опционально предлагается линейка фирменных аксессуаров Brabus x Jobe Shadow, включающая в себя шорты, жилеты, SUP-доски и «водные таблетки».

В мае ателье Brabus представило спортивный катер Shadow 900 Deep Blue Signature Edition. Модель оснащается той же двухмоторной силовой установкой, но из-за отсутствия лаунж-зоны и ряда опций лодка оказалась более скоростной: её максимальная скорость достигает 60 узлов (более 110 километров в час).