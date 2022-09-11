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Ателье Brabus представило роскошный 900-сильный катер
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Александр Шохинов

Специалисты немецкого ателье Brabus завершили работу над новым 11-метровым катером под названием Shadow 900 Black Ops Signature Edition. Судно оснащается двумя двигателями V8, автопилотом, функцией «цифрового якоря» и может взять на борт 10–12 человек.

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  • Строительством таких лодок занимается финская судостроительная фирма Axopar Boats. Почти вся сборка происходит вручную, а только на выравнивание корпуса, окраску и полировку уходит около шести недель.
  • В движение модель приводят два подвесных 4,6-литровых мотора Mercury Marine 450R Verado XL, суммарно выдающие 900 лошадиных сил. Агрегаты скрыты под чёрными обтекателями. Максимальная скорость катера достигает 55 узлов (102 километров в час), а объём топливных баков составляет 730 литров.
  • На передней палубе расположена лаунж-зона со сдвижными дверями и мягкой складной крышей в рубке. Список опций включает в себя мощный светодиодный прожектор и подсветку подножек на фальшбортах.
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  • В передней каюте установлена двухспальная кровать, а в отделке используются карбон и дорогая кожа с ромбовидной контрастной прострочкой. На посту управления расположены сенсорная панель Simrad, на которую выводятся настройки мультимедиа, навигации и вспомогательных систем. Со стороны пассажира установлено ещё два монитора, на которых показана текущая скорость и время на цифровых часах Panerai.
  • Управлять судном предложено при помощи джойстика, открывающего доступ к расширенному списку функций Mercury Skyhook. В частности, к полноценному автопилоту и функции «цифровой якорь», то есть системе, которая принудительно удерживает катер в заданной точке, сверяясь с GPS.
  • Покупатель сможет заказать Brabus Shadow 900 Black Ops Signature Edition в нескольких вариантах исполнения: например, с полностью открытой задней палубой или баром. Опционально предлагается линейка фирменных аксессуаров Brabus x Jobe Shadow, включающая в себя шорты, жилеты, SUP-доски и «водные таблетки».

В мае ателье Brabus представило спортивный катер Shadow 900 Deep Blue Signature Edition. Модель оснащается той же двухмоторной силовой установкой, но из-за отсутствия лаунж-зоны и ряда опций лодка оказалась более скоростной: её максимальная скорость достигает 60 узлов (более 110 километров в час).

Катались когда-нибудь на катере?

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