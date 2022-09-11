Ателье Brabus представило роскошный 900-сильный катер

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Ателье Brabus выпустило 900-сильный катер с грилем и мини-баром
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Александр Шохинов
Специалисты немецкого ателье Brabus завершили работу над новым 11-метровым катером под названием Shadow 900 Black Ops Signature Edition. Судно оснащается двумя двигателями V8, автопилотом, функцией «цифрового якоря» и может взять на борт 10–12 человек.
В мае ателье Brabus представило спортивный катер Shadow 900 Deep Blue Signature Edition. Модель оснащается той же двухмоторной силовой установкой, но из-за отсутствия лаунж-зоны и ряда опций лодка оказалась более скоростной: её максимальная скорость достигает 60 узлов (более 110 километров в час).