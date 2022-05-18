Ателье Brabus доработало Rolls-Royce Ghost: 700 сил и новые колёса

Интерьер роскошной четырёхдверки тюнеры предлагают полностью перешивать дорогой кожей фарфорового оттенка с оригинальной четырёхугольной прострочкой и чёрной окантовкой. Кроме того, в салоне применены карбоновые накладки. Тюнеры подчёркивают, что это лишь один из вариантов, а спектр возможностей интерьерщиков ателье ограничен лишь фантазией заказчика.