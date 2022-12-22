Ателье Bertone возрождается с 1100-сильным гиперкаром

Дмитрий Елизаров
Обанкротившееся в 2014 году итальянское ателье Bertone обнародовало изображения первой с того момента модели — гиперкара GB110. Название новинки отсылает к инициалам основателя ателье Джованни Бертоне и 110-летнему юбилею компании, а сам гиперкар должен получить 1100-сильный двигатель. При этом пока не озвучено, какая именно модель станет для итальянцев донором, но по некоторым признакам в GB110 опознаётся Lamborghini Huracan.
- О происхождении Bertone GB110 говорят, например, силуэт купе, форма дверных проёмов и конфигурация подвески Bertone GB110— как и у Huracan, у новинки она двухрычажная. Пружины подвески дополнены возможностью четырёхпозиционной регулировки. Колёсная база купе — 2630 миллиметров, что на 10 миллиметров меньше, чем у Huracan.
- Ателье официально заявило, что шасси GB110 базируется на компонентах немецкого производителя, но в то же время дизайнер Bertone Джованни Сапио подтвердил, что сам автомобиль — итальянского происхождения.
- Кузовные панели у гиперкара полностью новые. Некоторые элементы дизайна GB110 призваны напоминать о классических спорткарах, внешность которых создавали в Bertone — например, Alfa Romeo Carabo и Lancia Stratos Zero.
- В отличие от Huracan гиперкар Bertone получит двери типа «крыло бабочки» и более крупные колёсные диски — 21-дюймовые спереди и на 22 дюйма сзади.
- Гиперкар укомплектуют мотором, развивающим 1100 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Работает он с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода (некоторые модификации Huracan имеют аналогичную трансмиссию). Происхождение двигателя ателье не уточнило, но обнародовало динамические характеристики. GB110 сможет ускоряться до 100 км/ч за 2,79 секунды, а 200 км/ч наберёт за 6,79 секунды при максимальной скорости 380 км/ч. Кроме того, мотор гиперкара адаптирован для работы на синтетическом топливе, сделанном из пластикового мусора.
- Всего Bertone соберёт только 33 экземпляра GB110. Старт поставок запланирован на 2024 год, при этом приём предварительных заказов уже открыт.
Ещё один необычный гиперкар накануне рассекретила компания Bugatti. Это Chiron Profilee — особая модификация купе Chiron, разработку которой не успели вовремя довести до конца. В итоге Bugatti построила только один товарный экземпляр Profilee и в феврале выставит его на аукцион.