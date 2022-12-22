Ателье Bertone возрождается с 1100-сильным гиперкаром

Обанкротившееся в 2014 году итальянское ателье Bertone обнародовало изображения первой с того момента модели — гиперкара GB110. Название новинки отсылает к инициалам основателя ателье Джованни Бертоне и 110-летнему юбилею компании, а сам гиперкар должен получить 1100-сильный двигатель. При этом пока не озвучено, какая именно модель станет для итальянцев донором, но по некоторым признакам в GB110 опознаётся Lamborghini Huracan.