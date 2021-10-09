Ателье AС Schnitzer представило свой самый мощный BMW M3 в крутом обвесе

Доработками в ходовой части фирма постаралась не сделать «эмку» жёстче, но научить её быть быстрее в виражах и на прямой. Так, передний сплиттер даёт на 200 км/ч дополнительный прижим в 40 килограммов, спойлер на кромке заднего стекла добавляет 20 килограммов. А комбинация диффузора в бампере и антикрыла приводит к увеличению давления ещё на 70 килограммов.

В салоне тюнинга совсем немного. В AC Schnitzer ограничились оригинальным рулём с отделкой кожей наппа и алькантарой, более хваткими подрулевыми лепестками и оригинальными накладками на педали и площадку для отдыха ноги. Последним штрихом стал иной декор джойстика iDrive.

В ателье Manhart той же модели добавили больше сил — 125. В остальном программа тюнинга похожа на пакет от AC Schnitzer: замена выхлопа, более агрессивный обвес кузова, новый декор в салоне, заниженная подвеска и увеличенные тормоза.