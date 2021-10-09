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Ателье AС Schnitzer представило свой самый мощный BMW M3 в крутом обвесе
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Кирилл Малышев

Специалисты немецкого тюнинг-ателье AC Schnitzer представили программу доработки седана BMW M3 в актуальном кузове G80. Мотору добавили 80 лошадиных сил, а кузов преобразил развитой обвес с антикрылом.

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  • Со стоковых 510 л.с. отдачу рядной «шестёрки» подняли до 590 сил. Крутящий момент вырос с 650 до 750 Нм. Гарантия на машину при этом не уменьшается и составляет стандартные четыре года. Динамические характеристики не раскрываются.
  • Сзади установлен разнесённый выхлоп из карбона. Он не только добавил мощности, но и облагородил звук выпуска. Можно заказать заниженную подвеску (минус 15–20 миллиметров) с регулировкой настроек на сжатие и отбой.
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  • Доработками в ходовой части фирма постаралась не сделать «эмку» жёстче, но научить её быть быстрее в виражах и на прямой. Так, передний сплиттер даёт на 200 км/ч дополнительный прижим в 40 килограммов, спойлер на кромке заднего стекла добавляет 20 килограммов. А комбинация диффузора в бампере и антикрыла приводит к увеличению давления ещё на 70 килограммов.
  • В салоне тюнинга совсем немного. В AC Schnitzer ограничились оригинальным рулём с отделкой кожей наппа и алькантарой, более хваткими подрулевыми лепестками и оригинальными накладками на педали и площадку для отдыха ноги. Последним штрихом стал иной декор джойстика iDrive.

В ателье Manhart той же модели добавили больше сил — 125. В остальном программа тюнинга похожа на пакет от AC Schnitzer: замена выхлопа, более агрессивный обвес кузова, новый декор в салоне, заниженная подвеска и увеличенные тормоза.

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