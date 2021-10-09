Ателье AС Schnitzer представило свой самый мощный BMW M3 в крутом обвесе

Материал по теме
Посмотрите (и послушайте), как разгоняется BMW M3 с V10 от M5 и «роботом»
В Италии готовят новый карбоновый спорткар Bermat GT. Он выйдет в трёх версиях, включая электрическую
Кирилл Малышев
Специалисты немецкого тюнинг-ателье AC Schnitzer представили программу доработки седана BMW M3 в актуальном кузове G80. Мотору добавили 80 лошадиных сил, а кузов преобразил развитой обвес с антикрылом.
В ателье Manhart той же модели добавили больше сил — 125. В остальном программа тюнинга похожа на пакет от AC Schnitzer: замена выхлопа, более агрессивный обвес кузова, новый декор в салоне, заниженная подвеска и увеличенные тормоза.