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Ателье AC Schnitzer впервые доработало электрокар BMW i4
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Дмитрий Елизаров

Известное своими работами с баварскими спорткарами ателье AC Schnitzer представило комплект для модернизации BMW i4 — первого электрокара этой марки в портфолио тюнеров. В отличие от прочих проектов в работу силового агрегата ателье вмешиваться не стало, однако поработало со спортивным имиджем пятидверки.

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  • Добавить агрессии внешности BMW i4 предлагает при помощи точечных акцентов — сплиттера и боковых канардов для переднего бампера, накладок на крылья, а также спойлера и винглетов для кормы. Интерьер электрокара тюнеры предлагают украшать при помощи разноплановых алюминиевых накладок.
  • Шасси BMW i4 доработали за счёт новых пружин, которые уменьшают дорожный просвет пятидверки на 25 миллиметров. Кроме того, AC Schnitzer подготовила два набора альтернативных колёсных дисков до 20 дюймов в серебристом и чёрном исполнениях и комплект проставок, расширяющих колею.
  • BMW i4 штатно комплектуется одним или двумя электромоторами с отдачей от 285 до 544 л.с. Самая мощная версия потратит на ускорение до 100 км/ч 3,7 секунды.

BMW i4 стал первым баварским электромобилем в активе ателье AC Schnitzer, но не первым представителем суббренда «i». К примеру, ещё в 2018 году тюнеры построили собственную версию гибрида BMW i8, адаптировав её под нужды немецкой полиции.

Как считаете, нужные доработки?

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