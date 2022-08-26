Ателье AC Schnitzer впервые доработало электрокар BMW i4

Материал по теме
544 силы и 590 километров: рассекречен электрокар BMW i4
Chery показала большой рамный внедорожник: он может появиться в России
Дмитрий Елизаров
Известное своими работами с баварскими спорткарами ателье AC Schnitzer представило комплект для модернизации BMW i4 — первого электрокара этой марки в портфолио тюнеров. В отличие от прочих проектов в работу силового агрегата ателье вмешиваться не стало, однако поработало со спортивным имиджем пятидверки.
BMW i4 стал первым баварским электромобилем в активе ателье AC Schnitzer, но не первым представителем суббренда «i». К примеру, ещё в 2018 году тюнеры построили собственную версию гибрида BMW i8, адаптировав её под нужды немецкой полиции.