Ателье AC Schnitzer впервые доработало электрокар BMW i4

Известное своими работами с баварскими спорткарами ателье AC Schnitzer представило комплект для модернизации BMW i4 — первого электрокара этой марки в портфолио тюнеров. В отличие от прочих проектов в работу силового агрегата ателье вмешиваться не стало, однако поработало со спортивным имиджем пятидверки.