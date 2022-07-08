Немецкие тюнеры построили свою альтернативу ещё не вышедшему спорткару BMW M2

Помимо апгрейда двигателя тюнеры предлагают, к примеру, модернизировать подвеску с уменьшением дорожного просвета на 25 миллиметров, увеличить колею на 12 миллиметров и добавить новые колёса на 20 дюймов. Кроме того, BMW M240i может получить набор новых аэродинамических деталей, включая двухсоставной спойлер для крышки багажника.

На BMW M2 та же рядная «шестёрка» будет развивать уже около 450 л.с. Компания не намерена предлагать купе с системой полного привода, а базовой коробкой для него станет «механика». Часть компонентов для постройки самой горячей версии M2 баварцы позаимствуют у старшей модели M4.