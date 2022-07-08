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Немецкие тюнеры построили свою альтернативу ещё не вышедшему спорткару BMW M2

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Дмитрий Елизаров

Тюнинг-ателье AC Schnitzer обнародовало собственную программу доработки компактного спорткупе BMW M240i. Поскольку программа включает увеличение мощности мотора до 420 л.с., проект может считаться своего рода альтернативой экстремальному BMW M2. Эту новинку баварский концерн намеревается представить только в октябре.

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  • Штатный трёхлитровый двигатель BMW M240i развивает 374 л.с. и 500 Нм. Помимо повышения его отдачи до 420 л.с. ателье увеличивает и количество тяги, добавляя ещё 100 Нм. Как именно изменяется динамика купе после доработки, не уточняется.
  • Заводская версия купе с системой полного привода тратит на разгон до 100 км/ч 4,3 секунды при максимальной скорости 250 км/ч. В ателье готовы доработать и силовой агрегат заднеприводной модификации M240i.
  • Помимо апгрейда двигателя тюнеры предлагают, к примеру, модернизировать подвеску с уменьшением дорожного просвета на 25 миллиметров, увеличить колею на 12 миллиметров и добавить новые колёса на 20 дюймов. Кроме того, BMW M240i может получить набор новых аэродинамических деталей, включая двухсоставной спойлер для крышки багажника.

На BMW M2 та же рядная «шестёрка» будет развивать уже около 450 л.с. Компания не намерена предлагать купе с системой полного привода, а базовой коробкой для него станет «механика». Часть компонентов для постройки самой горячей версии M2 баварцы позаимствуют у старшей модели M4.

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