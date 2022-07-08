Немецкие тюнеры построили свою альтернативу ещё не вышедшему спорткару BMW M2

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Купе BMW 2 серии сменило поколение: 4,3 секунды до сотни и новое шасси
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Дмитрий Елизаров
Тюнинг-ателье AC Schnitzer обнародовало собственную программу доработки компактного спорткупе BMW M240i. Поскольку программа включает увеличение мощности мотора до 420 л.с., проект может считаться своего рода альтернативой экстремальному BMW M2. Эту новинку баварский концерн намеревается представить только в октябре.
На BMW M2 та же рядная «шестёрка» будет развивать уже около 450 л.с. Компания не намерена предлагать купе с системой полного привода, а базовой коробкой для него станет «механика». Часть компонентов для постройки самой горячей версии M2 баварцы позаимствуют у старшей модели M4.