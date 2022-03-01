Ателье AC Schnitzer добавило кабриолету BMW M4 сотню лошадиных сил

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Ателье AC Schnitzer «зарядило» BMW M8 Gran Coupe и модификацию Competition
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Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило программу доработки открытой модификации спорткара BMW M4. Тюнеры предлагают придать внешности кабриолета большей агрессии за счёт новых карбоновых деталей, доработать подвеску и модифицировать штатную трёхлитровую «турбошестёрку»: в результате этих модификаций двигатель станет мощнее примерно на 100 л.с.
В октябре прошлого года аналогичную программу доработок AC Schnitzer представила для седана BMW M3. Предельная мощность двигателя, которой тогда удалось добиться, составила 590 л.с.