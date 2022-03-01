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Ателье AC Schnitzer добавило кабриолету BMW M4 сотню лошадиных сил

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Дмитрий Елизаров

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Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило программу доработки открытой модификации спорткара BMW M4. Тюнеры предлагают придать внешности кабриолета большей агрессии за счёт новых карбоновых деталей, доработать подвеску и модифицировать штатную трёхлитровую «турбошестёрку»: в результате этих модификаций двигатель станет мощнее примерно на 100 л.с.

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  • Пакет внешних доработок для кабриолета включает в себя развитый сплиттер и боковые канарды для переднего бампера, карбоновые накладки на воздухозаборники капота и новые пороги. Корму спорткара можно модифицировать с помощью диффузора, «четырёхствольного» выпуска, а также спойлера либо антикрыла, которые изначально были разработаны для купе BMW M4. Кроме того, AC Schnitzer предлагает для кабриолета 20-дюймовые колёсные диски особого дизайна.
  • Вариантов модернизации подвески спорткара тюнеры разработали сразу два. Базовый — это альтернативные пружины, применение которых уменьшает дорожный просвет на передней оси на 30 миллиметров, на задней — на 25 миллиметров. Опциональный подразумевает применение регулируемых спортивных амортизаторов.
  • В детали доработки силового агрегата тюнеры не вдаются, упоминая лишь альтернативный блок управления и кастомный выхлоп. Однако отдача мотора увеличивается после доработок с заводских 510 л.с. и 650 Нм до «более 600» л.с. и 750 Нм крутящего момента. Как это увеличение влияет на динамику BMW M4, не сообщается. Неизвестна и цена доработок.

В октябре прошлого года аналогичную программу доработок AC Schnitzer представила для седана BMW M3. Предельная мощность двигателя, которой тогда удалось добиться, составила 590 л.с.

Круче стало, верно?

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