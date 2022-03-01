Ателье AC Schnitzer добавило кабриолету BMW M4 сотню лошадиных сил

В детали доработки силового агрегата тюнеры не вдаются, упоминая лишь альтернативный блок управления и кастомный выхлоп. Однако отдача мотора увеличивается после доработок с заводских 510 л.с. и 650 Нм до «более 600» л.с. и 750 Нм крутящего момента. Как это увеличение влияет на динамику BMW M4, не сообщается. Неизвестна и цена доработок.