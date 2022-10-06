Спортседан Audi RS 3 получил карбоновый обвес от ABT и стал на 3 сантиметра ниже

В шасси Audi RS3-R применяются новые, более жёсткие пружины собственной разработки ABT, которые уменьшают дорожный просвет на 25 миллиметров на передней оси и на 30 миллиметров — на задней. За доплату предложат полностью регулируемые амортизаторы с настройками для сжатия и отбоя. При этом в комплект по умолчанию включены спортивные стабилизаторы поперечной устойчивости и облегчённые колёса на 20 дюймов, уменьшающие неподрессоренные массы.