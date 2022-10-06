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Спортседан Audi RS 3 получил карбоновый обвес от ABT и стал на 3 сантиметра ниже
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Дмитрий Елизаров

Немецкое тюнинг-ателье ABT, которое специализируется на доводке спорткаров Audi, представило новый проект под названием RS3-R. Это модифицированный седан RS 3: четырёхдверке изменили ходовую часть, внешность и частично интерьер. ABT планирует построить только 200 таких машин, но в комплект доработок не входят изменения в двигателе.

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  • В шасси Audi RS3-R применяются новые, более жёсткие пружины собственной разработки ABT, которые уменьшают дорожный просвет на 25 миллиметров на передней оси и на 30 миллиметров — на задней. За доплату предложат полностью регулируемые амортизаторы с настройками для сжатия и отбоя. При этом в комплект по умолчанию включены спортивные стабилизаторы поперечной устойчивости и облегчённые колёса на 20 дюймов, уменьшающие неподрессоренные массы.
  • Внешность седана ABT предлагает модернизировать за счёт набора новых деталей из углепластика. В него входят накладка на передний бампер, передние крылья и пороги, новый задний диффузор и винглеты в передней части. Кроме того, будут заменены корпуса боковых зеркал и патрубки выхлопной системы.
  • В интерьере появятся эксклюзивные коврики, накладки на пороги, светодиодные проекторы в дверях и новая кнопка запуска двигателя. На передней панели установят табличку с номером экземпляра в партии. Стоимость Audi RS3-R не разглашается.

Audi представила седан RS 3 нового поколения в июле прошлого года. Он получил пятицилиндровый турбомотор на 2,5 литра, развивающий 400 л.с. и 500 Нм, а также принципиально новую систему полного привода с дрифт-режимом. До 100 км/ч седан способен ускориться за 3,8 секунды.

Как считаете, есть смысл в таком тюнинге?

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