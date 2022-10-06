Спортседан Audi RS 3 получил карбоновый обвес от ABT и стал на 3 сантиметра ниже

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Лимитированный тираж Audi RS Q8 от ателье ABT раскупили за неделю
В России в сентябре продано почти 50 тысяч новых машин — это лучший результат за 7 месяцев
Дмитрий Елизаров
Немецкое тюнинг-ателье ABT, которое специализируется на доводке спорткаров Audi, представило новый проект под названием RS3-R. Это модифицированный седан RS 3: четырёхдверке изменили ходовую часть, внешность и частично интерьер. ABT планирует построить только 200 таких машин, но в комплект доработок не входят изменения в двигателе.
Audi представила седан RS 3 нового поколения в июле прошлого года. Он получил пятицилиндровый турбомотор на 2,5 литра, развивающий 400 л.с. и 500 Нм, а также принципиально новую систему полного привода с дрифт-режимом. До 100 км/ч седан способен ускориться за 3,8 секунды.