С молотка пустят почти настоящий фургон «Команды А»

Этот вэн стал одним из шести выпущенных экзем­пляров для промо­меро­приятий, посвящённых сериалу (выходил в эфир с 1983 по 1987 год). Его возраст сейчас уже превышает 40 лет, однако у него относи­тельно небольшой пробег (около 145 тысяч кило­метров) и неплохое с учётом прохож­дения «службы» промо­авто­мобиля состояние.

Как и настоящий киногерой, внешне фургон выделяется двух­цветным кузовом с яркими полосами и колёсными дисками в тон. Внутри, помимо креплений для оружия, установлен муляж пулемёта.

Аукцион, на котором пройдут торги за этот лот, состоится 23 января.