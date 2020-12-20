С молотка пустят почти настоящий фургон «Команды А»
Михаил Кондратьев
Аукционный дом Worldwide Auctioneers пополнил список лотов автомобилем-киногероем — это фургон Chevrolet из сериала
Этот вэн стал одним из шести выпущенных экземпляров для промомероприятий, посвящённых сериалу (выходил в эфир с 1983 по 1987 год). Его возраст сейчас уже превышает 40 лет, однако у него относительно небольшой пробег (около 145 тысяч километров) и неплохое с учётом прохождения «службы» промоавтомобиля состояние.
Как и настоящий киногерой, внешне фургон выделяется двухцветным кузовом с яркими полосами и колёсными дисками в тон. Внутри, помимо креплений для оружия, установлен муляж пулемёта.
Аукцион, на котором пройдут торги за этот лот, состоится 23 января.
Осенью 2020 года на продажу был выставлен пикап как у Марти МакФлая из фильма «Назад в будущее».
36-летнийавтомобиль с пробегом около полумиллиона километров продали за 36 тысяч долларов, причём в том случае речь шла о реплике, а не о лицензированной копии или настоящем автомобиле-киногерое.