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С молотка пустят почти настоящий фургон «Команды А»

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Михаил Кондратьев

Аукционный дом Worldwide Auctioneers пополнил список лотов автомо­билем-киногероем — это фургон Chevrolet из сериала 1980-х «Команда А». Он не принимал участия непосред­ственно в съёмках, однако лицен­зирован студией Universal как официальная копия машины с экрана.

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  • Этот вэн стал одним из шести выпущенных экзем­пляров для промо­меро­приятий, посвящённых сериалу (выходил в эфир с 1983 по 1987 год). Его возраст сейчас уже превышает 40 лет, однако у него относи­тельно небольшой пробег (около 145 тысяч кило­метров) и неплохое с учётом прохож­дения «службы» промо­авто­мобиля состояние.

  • Как и настоящий киногерой, внешне фургон выделяется двух­цветным кузовом с яркими полосами и колёсными дисками в тон. Внутри, помимо креплений для оружия, установлен муляж пулемёта.

  • Аукцион, на котором пройдут торги за этот лот, состоится 23 января.

  • Осенью 2020 года на продажу был выставлен пикап как у Марти МакФлая из фильма «Назад в будущее». 36-летний авто­мобиль с пробегом около полу­миллиона километров продали за 36 тысяч долларов, причём в том случае речь шла о реплике, а не о лицензиро­ванной копии или настоящем автомобиле-киногерое.

Могли бы выложить крупную сумму за автомобиль из фильма или сериала?

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