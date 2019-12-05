Симметрия? Не, не слышали: асимметричные машины, о которых вы не знали
Команда Авто.ру
Казалось бы, симметрия — неотъемлемая черта автомобильного дизайна. Так в общем-то и есть. Но ведь без изумительных, взрывающих мозг исключений было бы слишком скучно, не правда ли? Сегодня мы вспоминаем машины, авторы которых явно не поклонялись богам геометрии.
Plymouth Asimmetrica
Кроме самого факта своего существования и затейливости форм, «Плимут-Асимметрика» любопытен, например, тем, что принадлежал известному мастеру детективного жанра Жоржу Сименону. Вернее, его жене. Автор романов про комиссара Мегрэ лично выписал чек кузовному ателье Ghia на Женевском автосалоне 1960 года, сделав подарок дражайшей супруге. По сути, «Асимметрика» — это клиентская версия концепт-кара Plymouth XNR, созданного «крайслеровским» дизайнером Вирджилом Экснером (название модели, если приглядеться, читается как Экснер) на шасси банального «Плимут-Вэлиент». И ведь неплохо получилось?
Nardi Bisiluro
Смешнее, чем внешний вид этого автомобиля, только его судьба. Построенный для участия в
Citroen TPV
Мир научился любить «Гадкого утёнка» Citroen 2CV. Не сразу, но научился. Хотя во время дебюта модели на Парижском автосалоне 1948 года внешность машины не высмеивал только ленивый. Интересно, что сказала бы публика, если бы увидела «утенка» в изначальном виде — прототип TPV (Toute Petite Voiture, то есть в дословном переводе «Очень маленький автомобиль»)? Собранный будто из листов кровельного железа и старой садовой ограды, этот «Ситроен» грустно смотрел на мир одной-единственной фарой головного освещения.
Renault 16
Секундочку, но здесь-то где асимметрия, спросите вы? Популярный в своё время
Peugeot 404 Diesel Record Coupe
На правах пионера популяризации дизельных моторов на легковушках компания Peugeot целой серией рекордных заездов решила доказать: дизели актуальны не только на грузовиках! Для этой цели построили вот такое стильное одноместное купе на базе седана 404. Рекордов на нём и впрямь было поставлено множество, но главное, машина получилась на удивление красивой.
STP Paxton Turbine
Никто не думал о красоте, создавая уникальный гоночный автомобиль с газотурбинной силовой установкой. Все мысли конструкторов STP Paxton были лишь о том, как впихнуть в шасси этот необычный мотор. Изяществом формула с двигателем по левую руку водителя не отличалась, зато скоростью — вполне. Этот «красавчик» почти выиграл «Инди-500» 1967 года. Ключевое слово — «почти». Потому что за восемь миль до финиша полетел копеечный подшипник трансмиссии.
Peugeot 309 Break Heuliez
Вообще-то, 309-й «пыж» родился случайно. Он разрабатывался как Talbot Arizona, но когда машина была почти готова, концерн PSA решил избавиться от бренда Talbot, и новинку запустили под маркой Peugeot. И на фото выше — самый интересный вариант
BMW X-Coupe
С первого взгляда, «ничего такого» в обводах этого концепт-кара 2001 года не замечаешь. Мало, что ли, в начале нулевых было страшненьких BMW? Но стоит открыть багажник этого купе, построенного, кстати, на тележке премиального кроссовера BMW X5, и сразу понимаешь, где собака порылась! И без того специфическая внешность концепта с множеством изломанных углов и натянутых сопряжений окончательно шокирует асимметричным багажником. А впрочем, на фоне ноздрей X7 не так уж и страшно получилось...
Hyundai Veloster
«Просторное четырёхдверное купе!», — так с гордостью говорит о своём странноватом детище марка Hyundai. «Обычный хэтчбек, который выпрыгивает из штанов, чтобы хоть немного походить на спорткупе!», — сухо отрезает остальной мир. В любом случае «Велостер» с одной дверью слева и двумя справа — это интересное упражнение в дизайне. Всяко более интригующее, чем «Крета», «Элантра» и «Соната» вместе взятые.
DS X E-Tense
Когда фантазия дизайнеров не ограничивается вообще никакими рамками, а бюджет на проект выделяется существенный, в итоге можно ждать как абсолютный шедевр, так и абсолютный провал. В каких координатах между этими крайностями завис DS X E-Tense — решать только вам. Но французские дизайнеры именно таким увидели идеальный спорткар 2035 года, в котором позволено рулить как человеку, так и автопилоту.
Nissan Cube
Типичный автомобиль для тех, кто не любит автомобили, но любит геометрию. Или кубики. На самом деле, «Кьюб» не всегда был асимметричным: первое поколение модели под индексом Z10 — это всего лишь хэтч с высокой крышей на базе «Микры». Асимметрия появилась на втором и третьем поколении и сразу стала главной фишкой «кубика». У милого и вместительного «Ниссана» завелись фанаты по всему миру, но даже их энтузиазм в последнее время стал угасать.