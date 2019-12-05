Симметрия? Не, не слышали: асимметричные машины, о которых вы не знали

Типичный автомобиль для тех, кто не любит автомо­били, но любит геометрию. Или кубики. На самом деле, «Кьюб» не всегда был асиммет­ричным: первое поколение модели под индексом Z10 — это всего лишь хэтч с высокой крышей на базе «Микры». Асимметрия появилась на втором и третьем поколении и сразу стала главной фишкой «кубика». У милого и вмести­тельного «Ниссана» завелись фанаты по всему миру, но даже их энтузиазм в последнее время стал угасать. С 2014-го «Кьюб» прекратили продавать в Штатах, а нынешний декабрь станет последним для модели и на японском рынке.