Наука или что: самые странные исследования британских ученых

Симметрия? Не, не слышали: асимметричные машины, о которых вы не знали

Подборки

Команда Авто.ру

Казалось бы, симметрия — неотъемлемая черта автомобильного дизайна. Так в общем-то и есть. Но ведь без изумительных, взрывающих мозг исключений было бы слишком скучно, не правда ли? Сегодня мы вспоминаем машины, авторы которых явно не поклонялись богам геометрии.

Plymouth Asimmetrica

1/4

Кроме самого факта своего существования и затей­ливости форм, «Плимут-Асимметрика» любопытен, например, тем, что принад­лежал известному мастеру детек­тивного жанра Жоржу Сименону. Вернее, его жене. Автор романов про комиссара Мегрэ лично выписал чек кузовному ателье Ghia на Женевском авто­салоне 1960 года, сделав подарок дражайшей супруге. По сути, «Асимметрика» — это клиентская версия концепт-кара Plymouth XNR, созданного «крайс­леров­ским» дизайнером Вирджилом Экснером (название модели, если приглядеться, читается как Экснер) на шасси банального «Плимут-Вэлиент». И ведь неплохо получилось?

Nardi Bisiluro

1/3

Смешнее, чем внешний вид этого автомобиля, только его судьба. Построенный для участия в 24-часовой гонке в Ле-Мане 1955 года, Nardi Bisiluro — это автомобиль-катамаран. В левой части торпедо­образного кузова размещались двигатель и транс­миссия, справа — пилот. Мощность 735-кубового моторчика Giannini была невелика — всего 65 «лошадок». Но на победу в абсолюте «Сдвоенная торпеда» и не претен­довала, максимум — на успех в своём классе. Не случилось и этого. Уже на пятом кругу гонки один из заводских «Ягуаров» так лихо обошёл чинно тошнивший по трассе «Бизилуро», что итальянский ката­маран подхватило воздушным потоком и вынесло на обочину. Там гонка для экипажа Марио Дамонте/Роже Креветто и закончилась...

Citroen TPV

1/3

Мир научился любить «Гадкого утёнка» Citroen 2CV. Не сразу, но научился. Хотя во время дебюта модели на Парижском автосалоне 1948 года внеш­ность машины не высмеивал только ленивый. Интересно, что сказала бы публика, если бы увидела «утенка» в изначальном виде — прототип TPV (Toute Petite Voiture, то есть в дословном переводе «Очень маленький автомобиль»)? Собранный будто из листов кровельного железа и старой садовой ограды, этот «Ситроен» грустно смотрел на мир одной-един­ствен­ной фарой головного освещения. 

Renault 16

1/3

Секундочку, но здесь-то где асимметрия, спросите вы? Популярный в своё время «Рено-16» (между прочим, на таком ездил сам Владимир Высоцкий) кажется абсолютно пропор­ци­ональным и симмет­ричным со всех сторон. Но вооружитесь рулеткой и быстро поймёте, что колёсная база автомо­биля с каждой стороны разная — 2720 мм справа и 2650 мм слева! Причина — в конструкции задней подвески с последо­вательно располо­женными поперечными торсионами.

Peugeot 404 Diesel Record Coupe

1/3

На правах пионера популяризации дизельных моторов на легко­вушках компания Peugeot целой серией рекорд­ных заездов решила доказать: дизели актуальны не только на грузовиках! Для этой цели построили вот такое стильное одно­местное купе на базе седана 404. Рекордов на нём и впрямь было постав­лено множество, но главное, машина получилась на удив­ление красивой.

STP Paxton Turbine

1/2

Никто не думал о красоте, создавая уникальный гоночный автомобиль с газо­турбинной силовой установкой. Все мысли конструк­торов STP Paxton были лишь о том, как впихнуть в шасси этот необычный мотор. Изяществом формула с двигателем по левую руку водителя не отличалась, зато скоростью — вполне. Этот «красавчик» почти выиграл «Инди-500» 1967 года. Ключевое слово — «почти». Потому что за восемь миль до финиша полетел копеечный подшипник трансмиссии.

Peugeot 309 Break Heuliez

1/2

Вообще-то, 309-й «пыж» родился случайно. Он разрабаты­вался как Talbot Arizona, но когда машина была почти готова, концерн PSA решил избавиться от бренда Talbot, и новинку запустили под маркой Peugeot. И на фото выше — самый интересный вариант 309-го. Специ­алисты француз­ского кузовного ателье Heuliez предложили проект универ­сала с двумя дверями с пассажирской стороны и одной — с водительской. Классная получилась тачка, но в серию, увы, не пошла.

BMW X-Coupe

1/4

С первого взгляда, «ничего такого» в обводах этого концепт-кара 2001 года не замечаешь. Мало, что ли, в начале нулевых было страш­неньких BMW? Но стоит открыть багаж­ник этого купе, постро­енного, кстати, на тележке преми­ального кроссовера BMW X5, и сразу понимаешь, где собака порылась! И без того специфи­ческая внешность концепта с множе­ством изломанных углов и натянутых сопряже­ний оконча­тельно шокирует асиммет­ричным багажником. А впрочем, на фоне ноздрей X7 не так уж и страшно получилось...

Hyundai Veloster

1/3

«Просторное четырёхдверное купе!», — так с гордостью говорит о своём странноватом детище марка Hyundai. «Обычный хэтчбек, который выпрыгивает из штанов, чтобы хоть немного походить на спорткупе!», — сухо отрезает остальной мир. В любом случае «Велостер» с одной дверью слева и двумя справа — это интересное упражнение в дизайне. Всяко более интригующее, чем «Крета», «Элантра» и «Соната» вместе взятые.

DS X E-Tense

1/3

Когда фантазия дизайнеров не ограничивается вообще никакими рамками, а бюджет на проект выделяется существенный, в итоге можно ждать как абсолютный шедевр, так и абсолютный провал. В каких координатах между этими крайностями завис DS X E-Tense — решать только вам. Но французские дизайнеры именно таким увидели идеальный спорткар 2035 года, в котором позволено рулить как человеку, так и автопилоту.

Nissan Cube

1/2

Типичный автомобиль для тех, кто не любит автомо­били, но любит геометрию. Или кубики. На самом деле, «Кьюб» не всегда был асиммет­ричным: первое поколение модели под индексом Z10 — это всего лишь хэтч с высокой крышей на базе «Микры». Асимметрия появилась на втором и третьем поколении и сразу стала главной фишкой «кубика». У милого и вмести­тельного «Ниссана» завелись фанаты по всему миру, но даже их энтузиазм в последнее время стал угасать. С 2014-го «Кьюб» прекратили продавать в Штатах, а нынешний декабрь станет последним для модели и на японском рынке.

Чья асимметрия вам милей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение