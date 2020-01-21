Марка Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году
Николай Андреев
В 2020 году компания Mitsubishi Motors выведет на российский рынок две новинки — обновлённые ASX и Pajero Sport. Об этом автопроизводитель рассказал на мероприятии, посвящённом итогам 2019 года.
В апреле начнутся продажи обновлённого кроссовера Mitsubishi ASX, у которого изменилась внешность и появилась новая мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Кроссовер уже прошёл сертификацию. Как и прежде, он будет предлагаться с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор: 1,6-литровым мощностью 117 л.с. и 150-сильным двухлитровым двигателем.
Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport, получивший двухъярусную переднюю оптику и цифровую панель приборов, поступит в продажу только в декабре. Рамный внедорожник с 209-сильным бензиновым 3.0 V6 будет поставляться из Таиланда, а сборку версий с 2,4-литровым турбодизелем на 181 л.с. наладят на калужском заводе ПСМА.
Также компания Mitsubishi Motors объявила о начале сотрудничества с компанией Яндекс. Деталей соглашения пока нет. Их раскроют 25 февраля 2020 года.