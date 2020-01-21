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Марка Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

Новости

Николай Андреев

В 2020 году компания Mitsubishi Motors выведет на российский рынок две новинки — обновлённые ASX и Pajero Sport. Об этом автопроиз­водитель рассказал на мероприятии, посвящённом итогам 2019 года.

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  • В апреле начнутся продажи обновлённого кроссовера Mitsubishi ASX, у которого изменилась внешность и появилась новая мульти­медийная система с восьми­дюймовым сенсорным дисплеем. Кроссовер уже прошёл сертифи­кацию. Как и прежде, он будет пред­лагаться с двумя бензиновыми атмосфер­никами на выбор: 1,6-литровым мощностью 117 л.с. и 150-сильным двух­литровым двигателем.

  • Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport, получивший двухъярусную переднюю оптику и цифровую панель приборов, поступит в продажу только в декабре. Рамный внедорожник с 209-сильным бензиновым 3.0 V6 будет поставляться из Таиланда, а сборку версий с 2,4-литровым турбо­дизелем на 181 л.с. наладят на калужском заводе ПСМА.

  • Также компания Mitsubishi Motors объявила о начале сотруд­ничества с компанией Яндекс. Деталей соглашения пока нет. Их раскроют 25 февраля 2020 года.

Какую новинку Mitsubishi ждёте сильнее?

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