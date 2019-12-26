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Обновлённый в четвёртый раз Mitsubishi ASX: модификации для России

Новости

Николай Андреев

Рестайлинговый кроссовер Mitsubishi ASX прошёл сертификацию для продажи в России, и в базе Росстандарта появились сведения о его версиях.

Девятилетняя модель в начале 2019 года прошла четвёртое обновление, а ранее её модернизировали в 2012, 2015 и 2017 годах. В последний раз внешность ASX серьёзно изменилась, теперь она выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield. В салоне появилась новая мультимедийка с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.

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  • На российском рынке обновлённый Mitsubishi ASX, как и прежде, предложат с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор: 1,6-литровым мощностью 117 л.с. (154 Н·м) и 150-сильным двухлитровым (197 Н·м). Первый доступен только с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом, а второй — с вариатором и полноприводной трансмиссией.

  • В оснащение рестайлингового кроссовера входят светодиодные фары и фонари, камера заднего вида, системы автоматического торможения и контроля за выходом из полосы, люк в крыше и климат-контроль.

Обновлённый Mitsubishi ASX поступит в продажу в 2020 году. Сейчас начальная стоимость кроссовера составляет 1 229 000 рублей.

Планируете купить обновлённый Mitsubishi ASX?

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