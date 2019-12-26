Обновлённый в четвёртый раз Mitsubishi ASX: модификации для России

Рестайлинговый кроссовер Mitsubishi ASX прошёл сертификацию для продажи в России, и в базе Росстандарта появились сведения о его версиях.

Девятилетняя модель в начале 2019 года прошла четвёртое обновление, а ранее её модернизировали в 2012, 2015 и 2017 годах. В последний раз внешность ASX серьёзно изменилась, теперь она выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield. В салоне появилась новая мультимедийка с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.