Mitsubishi ASX заметно подорожал в России после обновления
Николай Андреев
Кроссовер Mitsubishi ASX в начале 2019 года обновился в четвёртый раз за 10 лет существования (предыдущие рестайлинги были в 2012, 2015 и 2017 годах), но только сейчас модель добралась до российского рынка. Стоимость вседорожника увеличилась на 129 000 —
После обновления ASX получил новую переднюю часть кузова, выполненную в фирменном стиле Dynamic Shield. В салоне появилась улучшенная мультимедийная система Mitsubishi Connect с восьмидюймовым экраном и новый материал обивки сидений.
Как и прежде, Mitsubishi ASX доступен с двумя бензиновыми атмосферниками: 1,6-литровым мощностью 117 л.с. (от 1 382 000 ₽) и 150-сильным двигателем 2.0 (от 1 688 000 ₽). Первый идёт только с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом, а второй — с вариатором и полноприводной трансмиссией.
Рестайлинговый ASX предлагается в четырёх комплектациях — Inform (от 1 382 000 ₽), Invite (от 1 432 000 ₽), Intense (от 1 483 000 ₽) и Instyle (от 1 822 000 ₽). Их подробное описание появится позднее. В компании лишь отметили, что за счёт 18-дюймовых колёс в двух топовых комплектациях дорожный просвет кроссовера увеличивается со 195 до 215 миллиметров.
Продажи обновлённого Mitsubishi ASX начнутся в апреле. Кроссоверы для России будут собирать в Японии.
Прямые конкуренты Mitsubishi ASX оценены дешевле. Например, Hyundai Creta со 123-сильным 1.6 стоит от 975 000 ₽, а 117-сильная версия Suzuki Vitara — 1 249 000 ₽.