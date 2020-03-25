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Mitsubishi ASX заметно подорожал в России после обновления

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Николай Андреев

Кроссовер Mitsubishi ASX в начале 2019 года обновился в четвёртый раз за 10 лет существо­вания (предыдущие рестайлинги были в 2012, 2015 и 2017 годах), но только сейчас модель добралась до россий­ского рынка. Стоимость вседорожника увели­чилась на 129 000 — 138 000 ₽ в зависи­мости от комплектации.

После обновления ASX получил новую переднюю часть кузова, выпол­ненную в фирменном стиле Dynamic Shield. В салоне появилась улучшенная мульти­медийная система Mitsubishi Connect с восьми­дюймовым экраном и новый материал обивки сидений.

  • Как и прежде, Mitsubishi ASX доступен с двумя бензиновыми атмосфер­никами: 1,6-литровым мощностью 117 л.с. (от 1 382 000 ₽) и 150-сильным двигателем 2.0 (от 1 688 000 ₽). Первый идёт только с пятиступен­чатой «механикой» и передним приводом, а второй — с вариатором и полноприводной трансмиссией.

  • Рестайлинговый ASX предлагается в четырёх комплектациях — Inform (от 1 382 000 ₽), Invite (от 1 432 000 ₽), Intense (от 1 483 000 ₽) и Instyle (от 1 822 000 ₽). Их подробное описание появится позднее. В компании лишь отметили, что за счёт 18-дюймовых колёс в двух топовых комп­лектациях дорожный просвет кроссовера увеличива­ется со 195 до 215 миллиметров.

  • Продажи обновлённого Mitsubishi ASX начнутся в апреле. Кроссоверы для России будут собирать в Японии.

Прямые конкуренты Mitsubishi ASX оценены дешевле. Например, Hyundai Creta со 123-сильным 1.6 стоит от 975 000 ₽, а 117-сильная версия Suzuki Vitara — 1 249 000 ₽.

Стоило ли везти в России ASX с таким ценником?

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