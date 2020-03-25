Mitsubishi ASX заметно подорожал в России после обновления

Кроссовер Mitsubishi ASX в начале 2019 года обновился в четвёртый раз за 10 лет существо­вания (предыдущие рестайлинги были в 2012, 2015 и 2017 годах), но только сейчас модель добралась до россий­ского рынка. Стоимость вседорожника увели­чилась на 129 000 — 138 000 ₽ в зависи­мости от комплектации.

После обновления ASX получил новую переднюю часть кузова, выпол­ненную в фирменном стиле Dynamic Shield. В салоне появилась улучшенная мульти­медийная система Mitsubishi Connect с восьми­дюймовым экраном и новый материал обивки сидений.