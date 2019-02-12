Кроссовер Mitsubishi ASX обновился. Уже четвёртый раз подряд

На этот раз внешность ASX серьёзно изменилась и теперь выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield – как у кроссовера Eclipse Cross. Светодиодные фонари получили новую начинку, напоминающую модели Audi и Volvo. В нижней части заднего бампера появилась имитация диффузора с двумя отверстиями, похожими на патрубки выхлопной системы. В гамму цветов кузова ASX добавили красный оттенок Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.

В салоне Mitsubishi ASX – новая мультимедийка с восьмидюймовым дисплеем (раньше было семь дюймов), улучшенной синхронизацией со смартфонами и встроенной навигацией Tom Tom. В Mitsubishi Motors обещают в скором времени выпустить специальное приложение для смартфонов, позволяющее узнавать в телефоне информацию от разных систем автомобиля.

В Европе кроссовер предложат с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 150 л.с.. Он сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором NVECS3-III с имитацией шести виртуальных ступеней и спортивным режимом. Привод – передний или опциональный полный.

Премьера обновлённого кроссовера Mitsubishi ASX состоится в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.