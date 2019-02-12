Кроссовер Mitsubishi ASX обновился. Уже четвёртый раз подряд
Компания Mitsubishi Motors представила рестайлинговую версию кроссовера ASX. Это уже четвёртое обновление девятилетней модели – её модернизировали в 2012, 2015 и 2017 годах.
На этот раз внешность ASX серьёзно изменилась и теперь выполнена в фирменном стиле Dynamic Shield – как у кроссовера Eclipse Cross. Светодиодные фонари получили новую начинку, напоминающую модели Audi и Volvo. В нижней части заднего бампера появилась имитация диффузора с двумя отверстиями, похожими на патрубки выхлопной системы. В гамму цветов кузова ASX добавили красный оттенок Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.
В салоне Mitsubishi ASX – новая мультимедийка с восьмидюймовым дисплеем (раньше было семь дюймов), улучшенной синхронизацией со смартфонами и встроенной навигацией Tom Tom. В Mitsubishi Motors обещают в скором времени выпустить специальное приложение для смартфонов, позволяющее узнавать в телефоне информацию от разных систем автомобиля.
В Европе кроссовер предложат с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 150 л.с.. Он сочетается с пятиступенчатой механикой или вариатором NVECS3-III с имитацией шести виртуальных ступеней и спортивным режимом. Привод – передний или опциональный полный.
Премьера обновлённого кроссовера Mitsubishi ASX состоится в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.
На российском рынке Mitsubishi ASX сейчас предлагается с двумя бензиновыми атмосферниками – 117-сильным 1.6 и 2.0 мощностью 150 л.с..
Первый доступен только с пятиступенчатой механикой и передним приводом, а второй – с вариатором и полноприводной трансмиссией.
Цены на кроссовер начинаются с отметки 1 189 000 рублей.