Редчайший Aston Martin Vanquish Zagato с пробегом подешевел вдвое за три года
Артём Шахнович
На онлайн-площадке Bring a Trailer продан редчайший суперкар Aston Martin Vanquish Zagato, выпущенный в количестве 99 экземпляров. Автомобиль ушёл всего за 420 000 долларов — это вдвое меньше той суммы (820 000 долларов), которую три года назад выложил прежний владелец за новый автомобиль, пишет Robb Report.
При этом суперкар имеет несколько дорогостоящих опций. У него эксклюзивная алюминиевая радиаторная решётка стоимостью 45 000 долларов и особая бирюзовая раскраска Caribbean Pearl, которая обошлась в 6380 долларов.
Пробег этого экземпляра 2017 года выпуска — всего 1300 миль (2092 километра).
Эксклюзивный Aston Martin создан совместно с итальянским ателье Zagato и отличается полностью индивидуальным кузовом, изготовленным из углепластика. Двигатель от Vanquish S — это 5,9-литровый V12 мощностью 600 л.с. Разгон до
60 миль/ч (97 км/ч)занимает 3,5 секунды.
Кроме Vanquish Zagato в линейку вошел спортивный универсал Shooting Brake, кабриолет Volante и модификация Speedster, у которой крыша вообще не предусмотрена. Тираж каждой из версий, кроме Speedster, выпущенного в количестве 28 штук, не превышает 99 экземпляров.