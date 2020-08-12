Редчайший Aston Martin Vanquish Zagato с пробегом подешевел вдвое за три года

При этом суперкар имеет несколько дорого­стоящих опций. У него эксклюзивная алюми­ниевая радиаторная решётка стоимостью 45 000 долларов и особая бирюзовая раскраска Caribbean Pearl, которая обошлась в 6380 долларов.

Пробег этого экземпляра 2017 года выпуска — всего 1300 миль (2092 километра).

Эксклюзивный Aston Martin создан совместно с итальянским ателье Zagato и отличается полностью индивиду­альным кузовом, изготов­ленным из углепластика. Двигатель от Vanquish S — это 5,9-литровый V12 мощностью 600 л.с. Разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 3,5 секунды.