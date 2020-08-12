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Редчайший Aston Martin Vanquish Zagato с пробегом подешевел вдвое за три года

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Артём Шахнович

На онлайн-площадке Bring a Trailer продан редчайший суперкар Aston Martin Vanquish Zagato, выпущенный в количестве 99 экзем­пляров. Автомобиль ушёл всего за 420 000 долларов — это вдвое меньше той суммы (820 000 долларов), которую три года назад выложил прежний владелец за новый автомобиль, пишет Robb Report.

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  • При этом суперкар имеет несколько дорого­стоящих опций. У него эксклюзивная алюми­ниевая радиаторная решётка стоимостью 45 000 долларов и особая бирюзовая раскраска Caribbean Pearl, которая обошлась в 6380 долларов.

  • Пробег этого экземпляра 2017 года выпуска — всего 1300 миль (2092 километра). 

  • Эксклюзивный Aston Martin создан совместно с итальянским ателье Zagato и отличается полностью индивиду­альным кузовом, изготов­ленным из углепластика. Двигатель от Vanquish S — это 5,9-литровый V12 мощностью 600 л.с. Разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) занимает 3,5 секунды.

  • Кроме Vanquish Zagato в линейку вошел спортивный универсал Shooting Brake, кабриолет Volante и моди­фикация Speedster, у которой крыша вообще не преду­смотрена. Тираж каждой из версий, кроме Speedster, выпущенного в количестве 28 штук, не превышает 99 экземпляров.

Такой Vanquish Zagato должен стоить дешевле нового или дороже?

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