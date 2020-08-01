Надёжен ли рестайлинговый Opel Astra поколения H: все проблемы немецкого автомобиля с пробегом

Двигатели

Бензиновые атмосферные двигатели

Моторы 1.4 (Z14XEP), 1.6 (Z16XEP) и 1.8 (Z18XER) отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Эксперты отмечают очень высокую надёжность данных силовых агрегатов, и ремонтируются они довольно легко и относительно недорого. Двигатели отличаются приводом ГРМ. В двигателе 1.4 это цепь, которая служит в среднем от 80 до 200 тыс. км, менять её желательно вместе с помпой. На моторах 1.6 и 1.8 привод зубчатым ремнём, его по регламенту нужно менять через 90 тыс. км. После обновления привод ГРМ стал слабым местом этих двух двигателей (агрегат 1.4 оно не затронуло): уже с 30 тыс. км владельцы сталкивались со стуком в моторе сразу после его запуска и потерями в динамике. Звуки издавали добавленные в конструкцию фазовращатели, которые, в свою очередь, разбалты­вались из-за закоксо­вавшихся масляных клапанов. Проблема решается заменой шестерён и двух клапанов – примерно за 30–35 тыс. рублей. Масло специалисты рекомендуют обновлять чаще положенного срока, раз в 7,5–10 тыс. км. Двигатели склонны к незначительным течам масла, которые на их работу и надёжность не влияют.

Раз в 80–100 тыс. км полезно производить чистку форсунок впрыска. К качеству топлива они не сильно привередливы, но после неудачной заправки может потребоваться замена катушки зажигания. Свечи лучше менять каждые 30 тыс. км, стоят они очень недорого. Атмосферные моторы не склонны к перегреву, компоненты системы охлаждения безотказны. Раз в 100–120 тыс. км рекомендована замена водяного насоса. Проблемой модерни­зированных моторов стал тепло­обменник, установленный под выпускным коллектором. Из-за высоких температур в нём рассыхаются уплотнения, и масло попадает в антифриз. Во избежание более серьёзных неисправ­ностей прокладки надо менять при первых же признаках выхода из строя.

Срок службы опор силового агрегата – от 70 до 150 тыс. км.



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Бензиновые турбированные двигатели

Двухлитровые турбированные моторы Z20LEL и Z20LER до капитального ремонта обычно проезжают 150–200 тыс. км – во многом из-за более жёсткой эксплуатации, чем у атмосферников. В ремонт придётся вложить порядка 120–140 тысяч рублей. Раньше, к 60–80 тыс. км, приходят в негодность масло­съёмные колпачки на клапанах, но их замена обойдётся недорого. Раз в 60 тыс. км рекомендуется менять ремень с помпой, через 100 тысяч могут выйти из строя опоры двигателя. Масло нужно использовать только качественное и желательно обновлять его раз в 7,5 тыс. км. У этих моторов часты течи масла через прокладку клапанной крышки. Иногда приходится менять и саму крышку, она пластмассовая и коробится из-за перегрева, а её цена довольно высока – 20–25 тыс. рублей. Ещё одна проблема связана с системой вентиляции картера. Вывод вентиляции картера расположен спереди, и при движении по трассе в сильные морозы шланг обмерзает, что приводит к интенсивному выдавли­ванию масла через прокладки и сальники. Впрочем, при городской эксплуатации данная проблема не возникает. После 100 тыс. км могут начаться течи через прокладку поддона. Особен­ностью мотора является расположение масляного радиатора за двигателем, подводящие к нему масло трубки со временем трескаются, а новые оригиналь­ные стоят недёшево. Чаще проблема решается либо тюнингом с внешним маслокулером, либо установкой обжатых рукавов высокого давления.

Несмотря на высокую форсировку двигателей, они не сверх­требо­вательны к топливу. Топливный фильтр установлен в баке, в блоке с бензонасосом. Когда он забивается, в сервисах проводят магистраль мимо него, врезая в неё внешний фильтр от других моделей. Турбина «ходит» порядка 150–250 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Её замена обойдётся примерно в 50 тыс. рублей с учётом работы. Система охлаждения работает эффективно даже в суровых условиях эксплуатации, перегреть исправный мотор сложно. Свечи рекомендуют менять раз в 30 тыс. км, цена комплекта – около 2000 рублей.

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Дизельные двигатели

В России модели на тяжёлом топливе гораздо менее популярны, нежели бензиновые варианты. Тем не менее специалисты отмечают высокий ресурс двигателей, полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на авто­мобилях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанав­ливают контрактные агрегаты. Цепь механизма ГРМ ходит до 250 тыс. км. Со временем появляются течи масла в разных местах, но они не критичны. Ресурс турбины – порядка 200–250 тыс. км, замена обойдётся в 50 тыс. руб. ТНВД придётся заменить к 250–300 тыс. км пробега. После 100–150 тысяч могут начаться проблемы с системой рециркуляции выхлопных газов. В российских условиях радиатор меняют после 4–5 лет эксплуатации. Водяной насос же по регламенту полагается обновлять каждые 100–120 тыс. км.

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