Надёжен ли рестайлинговый Opel Astra поколения H: все проблемы немецкого автомобиля с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Opel Astra составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Opel. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
Для удобства, используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.
Легковой автомобиль С-класса. После рестайлинга к четырём типам кузова: 3-дверному или 5-дверному хэтчбеку, универсалу и купе-кабриолету (с жёсткой складной крышей) — добавился седан. В остальном рестайлинг затронул только элементы оформления кузова и интерьера, кроме того, были модернизированы часть силовых агрегатов. Все версии – переднеприводные, с поперечным расположением силового агрегата. На 3-дверные машины в качестве опции могла устанавливаться панорамная крыша
наиболее популярная модификация в России
наиболее надёжная модификация
В связи с особенностями электроники пробег в «мозгах» скрутить практически невозможноКриминальная привлекательность: низкая
По статистике, автомобиль не представляет особого интереса для угонщиковСложность восстановления после аварии
Удар передней или задней частью: пластик бамперов очень прочный, при несильных ударах может практически не пострадать. Силовая структура кузова жёсткая, в мелких авариях его геометрия обычно не «уходит». При более значительных повреждениях стоимость восстановления сопоставима с другими автомобилями данного класса
Попадание в яму или открытый люк: рычаги подвески чугунные и надежно закреплены, как правило, страдают только колёсные диски
Кузов
Opel Astra выпускался в двух вариантах колёсной базы – с кузовом седан и универсал, она больше на 89 мм. Лакокрасочное покрытие кузова хорошее, коррозия появляется лишь при значительных пробегах. Пластик бамперов очень прочный, из проблем по кузову можно выделить разве что петли дверей на
Подробнее
Салон
В целом, интерьер довольно долговечный. Однако можно выделить лучшую «живучесть» у простых комплектаций с тканевыми сиденьями и обычным пластиковым рулём по сравнению с более дорогими версиями, отделанными кожей.
Подробнее
Двигатели
Бензиновые атмосферные
На рестайлинговый Opel Astra устанавливались три атмосферных мотора схожей конструкции: объёмом 1,4 литра (Z14XEP, 90 л.с.), 1,6 литра (Z16XEP, 115 л.с.) и 1,8 литра (Z18XER, 140 л.с.). Все они отличаются высокой надёжностью основных узлов – при грамотном обслуживании и эксплуатации пробег до капитального ремонта доходит до 500 тыс. км. При рестайлинге двигатели 1.6 и 1.8 были модернизированы: в приводе ГРМ установлены фазовращатели. Мощность агрегатов увеличилась, но механизм не отличается высокой безотказностью.
Подробнее
Бензиновые турбированные
Двухлитровый турбомотор предлагался в двух вариантах мощности: 170 л.с. (Z20LEL) и 200 л.с. (Z20LER). Двигатели также считаются надёжными, однако их ресурс в среднем меньше, чем у атмосферных – в том числе из-за более агрессивной манеры езды владельцев таких машин. Ещё они требуют больше внимания к себе в плане обслуживания. В частности, рекомендуется менять в турбомоторе масло чаще, чем прописано в регламенте. Как правило, со временем владельцам приходится дорабатывать топливный фильтр, а также трубки масляного радиатора. Одно из наиболее проблемных мест мотора – прокладка клапанной крышки, а порой и сама крышка, которая стоит довольно дорого.
Подробнее
Дизельные
Дизельные двигатели объёмом 1,3 (Z13DTH, 90 л.с.), 1,7 (Z17DTH, 110 или 125 л.с.) и 1,9 литра (Z19DTH, 120 или 150 л.с.) встречаются значительно реже бензиновых, при этом обладают столь же высоким ресурсом. Глобальных «болячек» у них нет, при своевременном обслуживании моторы способны пройти 300–500 тыс. км.
Подробнее
Трансмиссия
МКПП
На машинах этого поколения использовались механические коробки двух видов. В паре с атмосферными бензиновыми двигателями устанавливается надёжный и не требующий обслуживания
Версии с турбированными бензиновыми и с дизельными двигателями оборудовались
Подробнее
АКПП
4-ступенчатая АКПП устанавливалась на модели с двигателем 1.8 (140 л.с.).
Подробнее
РКПП
Роботизированную коробку Easytronic, предлагавшуюся с двигателями 1.4 (90 л.с.) и 1.6 (105 л.с.), обычно критикуют за рывки и задержки при переключениях, однако надёжность этого агрегата довольно высокая. Он представляет собой ту же
Подробнее
Подвеска
Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат 80–100 тыс. км, задние – более 100 тысяч. Ближе к 100 тысячам в передней подвеске обычно приходится менять шаровые опоры. Если в качестве опции была установлена адаптивная подвеска, её амортизаторы потребуется менять через 40–80 тыс. км. Также в данном варианте при больших пробегах начинают гнить жгуты проводки, идущие к амортизаторной стойке. Как правило, владельцы адаптивных подвесок из-за высокой цены запчастей меняют амортизаторы на обычные.
Тормоза
В базовых комплектациях сзади устанавливались барабанные тормоза, в остальных – дисковые. Спереди – дисковые вентилируемые тормоза. Передние колодки служат порядка 15–30 тыс. км, задние дисковые – 40–45 тысяч, на универсалах задние колодки, как правило, «ходят» поменьше. Ресурс колодок в барабанных тормозах намного больше. После 100 тысяч может выйти из строя один или несколько датчиков АБС.
Климатическая система
Чаще всего установлен однозонный климат-контроль, гораздо реже встречается обычный кондиционер. Компрессор с трубками служит 120–150 тыс. км, вентилятор отопителя – 150–200 тысяч. Наиболее проблемная деталь климатической установки – заслонка рециркуляции, которая через 100 тыс. км заклинивает либо проворачивается на оси. Ремонт обойдётся в 10–15 тысяч рублей. Однако многие владельцы порой просто не замечают данную неисправность.
Электроника
В целом надёжна, но присутствует одна довольно серьёзная проблема. Заключается она в CIM-модуле (модуль управления сервисной электроникой, установленный в салоне), который может выйти из строя даже на небольших пробегах.
Кузов
Лакокрасочное покрытие кузова в целом качественное, хотя с возрастом начинают появляться «жучки» на крышке багажника, задних арках и порогах. Незначительная коррозия развивается лишь спустя 8–10 лет эксплуатации автомобиля. Весь кузовной пластик очень прочный и способен выдерживать даже средние удары при ДТП. Хром на пластике может начать облезать после 5–8 лет, крашеный пластик сохраняет приличный вид более 10 лет. На
Салон
Пластик салона довольно качественный, практически не затирается и не досаждает скрипами. В простых версиях руль пластиковый, с ним проблем нет, а вот у более дорогих комплектаций кожаный руль начинает облезать к 120–150 тыс. км. В качестве опции на
Двигатели
Бензиновые атмосферные двигатели
Моторы 1.4 (Z14XEP), 1.6 (Z16XEP) и 1.8 (Z18XER) отличаются конструктивно, но имеют схожий ресурс всех компонентов. Эксперты отмечают очень высокую надёжность данных силовых агрегатов, и ремонтируются они довольно легко и относительно недорого. Двигатели отличаются приводом ГРМ. В двигателе 1.4 это цепь, которая служит в среднем от 80 до 200 тыс. км, менять её желательно вместе с помпой. На моторах 1.6 и 1.8 привод зубчатым ремнём, его по регламенту нужно менять через
Раз в 80–100 тыс. км полезно производить чистку форсунок впрыска. К качеству топлива они не сильно привередливы, но после неудачной заправки может потребоваться замена катушки зажигания. Свечи лучше менять каждые
Срок службы опор силового агрегата – от 70 до 150 тыс. км.
Бензиновые турбированные двигатели
Двухлитровые турбированные моторы Z20LEL и Z20LER до капитального ремонта обычно проезжают 150–200 тыс. км – во многом из-за более жёсткой эксплуатации, чем у атмосферников. В ремонт придётся вложить порядка 120–140 тысяч рублей. Раньше, к 60–80 тыс. км, приходят в негодность маслосъёмные колпачки на клапанах, но их замена обойдётся недорого. Раз в
Несмотря на высокую форсировку двигателей, они не сверхтребовательны к топливу. Топливный фильтр установлен в баке, в блоке с бензонасосом. Когда он забивается, в сервисах проводят магистраль мимо него, врезая в неё внешний фильтр от других моделей. Турбина «ходит» порядка 150–250 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Её замена обойдётся примерно в 50 тыс. рублей с учётом работы. Система охлаждения работает эффективно даже в суровых условиях эксплуатации, перегреть исправный мотор сложно. Свечи рекомендуют менять раз в
Дизельные двигатели
В России модели на тяжёлом топливе гораздо менее популярны, нежели бензиновые варианты. Тем не менее специалисты отмечают высокий ресурс двигателей, полностью вышедший из строя мотор можно встретить лишь на автомобилях с большими пробегами. Как правило, капитальный ремонт не производят, а вместо этого устанавливают контрактные агрегаты. Цепь механизма ГРМ ходит до 250 тыс. км. Со временем появляются течи масла в разных местах, но они не критичны. Ресурс турбины – порядка 200–250 тыс. км, замена обойдётся в 50 тыс. руб. ТНВД придётся заменить к 250–300 тыс. км пробега. После 100–150 тысяч могут начаться проблемы с системой рециркуляции выхлопных газов. В российских условиях радиатор меняют после 4–5 лет эксплуатации. Водяной насос же по регламенту полагается обновлять каждые 100–120 тыс. км.
Трансмиссия
МКПП
На бензиновые атмосферные двигатели устанавливалась механическая коробка F17. Ресурс сцепления в зависимости от условий эксплуатации – 80–200 тыс. км. Ремонт агрегата обычно нерентабелен, как правило, при поломках ставят контрактную коробку. Проблемы начинают возникать после 200–300 тысяч км пробега.
На турбированных бензиновых и дизельных двигателях устанавливалась другая «механика» (M20 и M32, отличия между ними – в передаточных числах). Сцепление служит 60–150 тыс. км. Основное проблемное место данной КПП – подшипники валов. Они могут начать гудеть на пробегах и 60, и 200 тыс. км, а их несвоевременная замена способна привести к более серьёзным поломкам. Ремонт обойдётся владельцу в 30–60 тыс. рублей в зависимости от используемых комплектующих. На моделях с дизельными двигателями, в связи с другими условиями эксплуатации, ресурс компонентов коробки, как правило, выше.
АКПП
Автомат четырёхступенчатый, надёжность высокая. Устанавливался только с бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра. Ближе к 100 тыс. км, или пяти годам эксплуатации, могут начаться проблемы с переключениями передач. Чаще всего из строя выходит гидроблок, который либо перебирается, либо заменяется на контрактный. При своевременной замене масла механическая часть коробки не доставляет хлопот владельцу. Проблему некачественного теплообменника решили ещё до рестайлинга.
Роботизированная КПП
Конструктивно «робот» Easytronic представляет собой ту же механику F17, но с блоком автоматического выжима сцепления, а также изменённым самим сцеплением. Проблемы с коробкой, как правило, начинаются только после 8–10 лет эксплуатации. Сцепление требует замены через 80–200 тыс. км в зависимости от манеры езды. Блок выжима приходит в негодность лишь при больших пробегах, спустя 2–3 замены сцепления. Как правило, устанавливается «контракт» за 15–30 тыс. руб. Частая проблема – коробка переходит в аварийный режим из-за отказа щёток приводного механизма — решается легко и недорого. Также аварийный режим может активироваться, например, из-за неработающих двух задних габаритов. Механическая часть в основном не ремонтируется, а меняется на б/у агрегат, на пробегах 250–300 тыс. км.