Посмотрите, как дорога в Астрахани «съела» Lada Largus
Артём Шахнович
Очевидцы засняли, как универсал Lada Largus наполовину исчез под асфальтом. Инцидент произошёл в Астрахани около 7 часов вечера 31 августа. Никто не пострадал, передаёт «Астрахань FM».
Провал, который поглотил двигавшийся Largus, по неизвестной причине образовался на перекрёстке улиц Академика Королева и Савушкина.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Пользователи паблика «Аварии Астрахань» активно обсуждают инцидент. Орфография и пунктуация авторов сохранена.
«Не удивлюсь если заключение будет тем, что Ларгус был тяжелее фуры», — пишет Валера Малов.
«Да, на этом месте давно машины подскакивали. Ямка была», — отмечает Александр Давыдов.
Вартан Царукян полагает, что никто не виноват в инциденте: «Ещё с советских времён это место проблемное. А за переходником ещё один участок скоро провалится».
Антон Баландин считает, что проблема не в дорожных службах: «Ну тут не дорожники виноваты, раз там прорыв и вода, а водоканал», — говорит Антон Баландин.
Михаил Александровский советует действовать через суд: «Тут независимая экспертиза! И оценка ущерба и иск в суд, дело выигрышное, факт причинения на лицо!»