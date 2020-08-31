Доступный кроссовер Maserati Levantina впервые заметили на дороге

Посмотрите, как дорога в Астрахани «съела» Lada Largus

Новости

Артём Шахнович

Очевидцы засняли, как универсал Lada Largus наполовину исчез под асфальтом. Инцидент произошёл в Астрахани около 7 часов вечера 31 августа. Никто не пострадал, передаёт «Астрахань FM».

  • Провал, который поглотил двигавшийся Largus, по неизвестной причине образовался на перекрёстке улиц Академика Королева и Савушкина.

  • Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Пользователи паблика «Аварии Астрахань» активно обсуждают инцидент. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

  • «Не удивлюсь если заключение будет тем, что Ларгус был тяжелее фуры», — пишет Валера Малов.

  • «Да, на этом месте давно машины подскакивали. Ямка была», — отмечает Александр Давыдов.

  • Вартан Царукян полагает, что никто не виноват в инциденте: «Ещё с советских времён это место проблемное. А за переходником ещё один участок скоро провалится». 

  • Антон Баландин считает, что проблема не в дорожных службах: «Ну тут не дорожники виноваты, раз там прорыв и вода, а водоканал», — говорит Антон Баландин.

  • Михаил Александровский советует действовать через суд: «Тут независимая экспертиза! И оценка ущерба и иск в суд, дело выигрышное, факт причинения на лицо!»

Что бы вы сделали в такой ситуации?

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