Посмотрите, как дорога в Астрахани «съела» Lada Largus

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Пользователи паблика «Аварии Астрахань» активно обсуждают инцидент. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

«Не удивлюсь если заключение будет тем, что Ларгус был тяжелее фуры», — пишет Валера Малов.

«Да, на этом месте давно машины подскакивали. Ямка была», — отмечает Александр Давыдов.

Вартан Царукян полагает, что никто не виноват в инциденте: «Ещё с советских времён это место проблемное. А за переходником ещё один участок скоро провалится».

Антон Баландин считает, что проблема не в дорожных службах: «Ну тут не дорожники виноваты, раз там прорыв и вода, а водоканал», — говорит Антон Баландин.