Родители отправили 11-летнего сына покататься на машине. Полиция это не оценила

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Николай Андреев
Полицейский департамент британского графства Ланкашир рассказал в твиттере о задержании
Родители переживали, что их сын слишком много играет в игру Grand Theft Auto, и поэтому решили отвлечь его от игровой приставки, разрешив покататься на настоящем автомобиле неподалёку от дома. Однако вскоре красный хэтчбек остановили полицейские.
В итоге родители получили штраф за нарушение ПДД. В полицейском департаменте напомнили, что в Великобритании разрешено водить автомобиль с 17, а не с 11 лет.