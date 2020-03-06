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Родители отправили 11-летнего сына покататься на машине. Полиция это не оценила

Новости

Николай Андреев

Полицейский департамент британского графства Ланкашир рассказал в твиттере о задержании 11-лет­него ребёнка за рулём Vauxhall Astra. Как выяснилось, покататься на автомобиле мальчику разрешили его родители, чтобы отвлечь от компьютерных игр.

  • Родители переживали, что их сын слишком много играет в игру Grand Theft Auto, и поэтому решили отвлечь его от игровой приставки, разрешив покататься на настоящем автомобиле неподалёку от дома. Однако вскоре красный хэтчбек остановили полицейские.

  • В итоге родители получили штраф за нарушение ПДД. В полицей­ском департаменте напомнили, что в Велико­британии разрешено водить автомобиль с 17, а не с 11 лет.

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