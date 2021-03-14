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На аукционе продают редкий Aston Martin. За него уже предлагают полмиллиона долларов

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Михаил Кондратьев

На портале Bring a Trailer идут торги за редкую модель Aston Martin, построенную маркой в сотрудничестве с известным итальянским ателье Zagato. За автомобиль, тираж которого составляет всего 61 экземпляр, уже предлагают 500 тысяч долларов (36,6 миллиона рублей).

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  • Выпуск двухдверки приурочили к 50-летию модели DB4 GT — совместного творения компаний из 1960-х. После премьеры в 2011-м Aston Martin V12 Zagato выпускали два года. Выставленный на продажу экземпляр был продан в Великобритании в 2013 году, а в 2014-м его отправили в США. Согласно описанию, в стране насчитывается всего четыре экземпляра.

  • Кузов редкой машины выполнен из карбона и алюминия и окрашен в красный цвет Fiamma Red — в объявлении говорится, что это единственный «Астон» в серии с цветом этого оттенка. Салон отделан чёрной кожей с прострочкой в тон экстерьера.

  • В движение заднеприводное купе приводит шестилитровый V12 мощностью свыше 500 сил, коробка передач при этом — шестиступенчатая «механика». Пробег составляет около 5,1 тысячи километров, в 2020 году двухдверка прошла техобслуживание.

  • Помимо мощного двигателя, Aston Martin V12 Zagato комплектовался регулируемыми амортизаторами и карбон-керамическими тормозами, а также 19-дюймовыми дисками с шинами 255/35 и 395/30 спереди и сзади соответственно. Ещё в оснащение входили спортивные кресла с карбоновым каркасом и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen.

  • В конце 2020 года кузовное ателье Zagato начало продажи суперкара Iso Rivolta GTZ. Это 4,6-метровая трёхдверка с 656-сильным V8 и дизайном в стиле прототипа IsoRivolta A3/L 1963 года. Всего будет выпущено 19 таких.

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