На аукционе продают редкий Aston Martin. За него уже предлагают полмиллиона долларов

Выпуск двухдверки приурочили к 50-летию модели DB4 GT — совместного творения компаний из 1960-х. После премьеры в 2011-м Aston Martin V12 Zagato выпускали два года. Выставленный на продажу экземпляр был продан в Великобритании в 2013 году, а в 2014-м его отправили в США. Согласно описанию, в стране насчитывается всего четыре экземпляра.

Кузов редкой машины выполнен из карбона и алюминия и окрашен в красный цвет Fiamma Red — в объявлении говорится, что это единственный «Астон» в серии с цветом этого оттенка. Салон отделан чёрной кожей с прострочкой в тон экстерьера.

В движение заднеприводное купе приводит шестилитровый V12 мощностью свыше 500 сил, коробка передач при этом — шестиступенчатая «механика». Пробег составляет около 5,1 тысячи километров, в 2020 году двухдверка прошла техобслуживание.

Помимо мощного двигателя, Aston Martin V12 Zagato комплектовался регулируемыми амортизаторами и карбон-керамическими тормозами, а также 19-дюймовыми дисками с шинами 255/35 и 395/30 спереди и сзади соответственно. Ещё в оснащение входили спортивные кресла с карбоновым каркасом и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen.