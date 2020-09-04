Компания Aston Martin построила 840-сильный суперкар по имени Виктор. Он такой один
Дмитрий Елизаров
Подразделение компании Aston Martin под названием Q Commission показало единственный в своём роде гиперкар Aston Martin Victor. Построенный для бельгийского коллекционера автомобиль получил самый мощный атмосферный двигатель в истории компании, пишет Autocar.
Переднемоторное купе оснастили 12-цилиндровым мотором объёмом 7,3 литра от суперкара
One-77.Доработанный специалистами Cosworth двигатель вместо 760 развивает уже 840 л.с. и работает в паре с семиступенчатой механикой.
Основой для Виктора также стал Aston Martin
One-77— один из первых прототипов, а на постройку купе ушло полтора года. В шасси новинки применены углепластиковые компоненты, пружины и амортизаторы от трекового Vulkan, а во внешности использованы детали гиперкара Valkyrie и кроссовера DBX. Экстерьер Aston Martin Victor создавался, к слову, при непосредственном участии его будущего владельца и стилизован под британские спорткары 80-х.
Заново разработанные аэродинамические элементы купе создают прижимную силу, сопоставимую с характеристиками трекового Vantage GT4, а карбон-керамические тормоза Brembo работают с той же эффективностью, как и на болидах класса GT3. При этом Victor полностью сертифицирован для дорог общего пользования.
Интерьер купе отделан кашемиром, кожей, ореховым деревом, полированным титаном и неокрашенным карбоном.
Назван суперкар в честь Виктора Гаунтлетта, немало сделавшего для возрождения марки Aston Martin в
80-х.Ни стоимость проекта, ни имя заказчика не раскрываются.
Одной из самых дорогих разработок в истории марки, созданных специально для коллекционеров, стал дуэт раритетного DB4 GT Zagato Continuation и современного DBS GT Zagato. Купе продаются только парой. Всего будет выпущено лишь 19 таких комплектов, заказы на которые в Европе принимаются по цене от 6 миллионов фунтов (около 8 миллионов долларов).