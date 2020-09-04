Компания Aston Martin построила 840-сильный суперкар по имени Виктор. Он такой один

Переднемоторное купе оснастили 12-цилиндровым мотором объёмом 7,3 литра от суперкара One-77. Доработанный специалистами Cosworth двигатель вместо 760 развивает уже 840 л.с. и работает в паре с семиступен­чатой механикой.

Основой для Виктора также стал Aston Martin One-77 — один из первых прототипов, а на постройку купе ушло полтора года. В шасси новинки применены углепластиковые компоненты, пружины и аморти­заторы от трекового Vulkan, а во внешности использо­ваны детали гиперкара Valkyrie и кроссовера DBX. Экстерьер Aston Martin Victor создавался, к слову, при непосред­ственном участии его будущего владельца и стилизован под британские спорткары 80-х.

Заново разработанные аэродинамиче­ские элементы купе создают прижимную силу, сопоставимую с харак­теристиками трекового Vantage GT4, а карбон-керамические тормоза Brembo работают с той же эффектив­ностью, как и на болидах класса GT3. При этом Victor полностью сертифи­цирован для дорог общего пользования.

Интерьер купе отделан кашемиром, кожей, ореховым деревом, полиро­ванным титаном и неокрашенным карбоном.

Назван суперкар в честь Виктора Гаунтлетта, немало сделав­шего для возрож­дения марки Aston Martin в 80-х. Ни стоимость проекта, ни имя заказчика не раскрываются.