Марка Aston Martin выпустит Vantage с тремя педалями

Компания Aston Martin опубликовала тизер новой модификации купе Vantage. На картинке изображены три педали — и что-то нам подсказывает: новая модель получит механическую коробку передач. Сейчас двухдверка доступна только с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.

Дату премьеры новой версии Vantage в Aston Martin не назвали. При этом на тизере есть логотип гоночного подразделения автопроизводителя – AMR, которое также занимается подготовкой экстремальных модификаций дорожных машин марки.