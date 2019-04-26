Марка Aston Martin выпустит Vantage с тремя педалями
Александр Мирошкин
Компания Aston Martin опубликовала тизер новой модификации купе Vantage. На картинке изображены три педали — и что-то нам подсказывает: новая модель получит механическую коробку передач. Сейчас двухдверка доступна только с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.
Дату премьеры новой версии Vantage в Aston Martin не назвали. При этом на тизере есть логотип гоночного подразделения автопроизводителя – AMR, которое также занимается подготовкой экстремальных модификаций дорожных машин марки.
Coming soon. #AstonMartin #VantageAMR pic.twitter.com/Fn3fF3d2nD— Aston Martin (@astonmartin) 26 апреля 2019 г.
По данным издания Evo, модель оснастят шестиступенчатой механической коробкой передач. Сочетаться она будет с четырёхлитровым турбомотором V8, который британцам поставляет Mercedes-AMG. Это первый случай, когда такой двигатель станет работать вместе с «механикой».
Мотор выдаёт 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента. Vantage с таким мотором и автоматической коробкой передач разгоняется с места до ста километров в час за 3,7 секунды.