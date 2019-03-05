Aston Martin привёз в Женеву сразу два среднемоторных суперкара

Гиперкар AM-RB 003, как и старший Valkyrie, создавался совместно с инженерной командой Red Bull Advanced Engineering. Автомобиль оснащён антикрылом, выполненным по нетипичной для автопрома технологии FlexFoil. С ней прижимная сила регулируется без изменения угла атаки самого крыла. У него очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, оно создаёт меньше вихревых потоков и выглядит эстетичнее.

Кроме того, гиперкару обещана гибридная силовая установка во главе с турбированным V6 собственной разработки Aston Martin, активная подвеска и гоночная система смазки Nexcel, как на трековом суперкаре Aston Martin Vulcan.

AM-RB 003 оказался заметно комфортнее, чем Valkyrie: у него более широкая кабина, а за сиденьями даже есть отсек для багажа. Но стремление снизить массу буквально на всём, чём только можно, осталось: кузов сделан полностью из карбона, приборная панель напечатана на 3D-принтере (это позволило снизить её вес на 50%), а передние фары и задние фонари вместе весят меньше, чем одна фара Aston Martin DB11.

Aston Martin планирует выпустить всего 500 экземпляров AM-RB 003, продажи начнутся в 2021 году. Точная цена пока не сообщается.