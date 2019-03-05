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Aston Martin привёз в Женеву сразу два среднемоторных суперкара

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Андрей Шульдешов

Компания Aston Martin представила в Женеве два новых суперкара, с которыми среднемоторное семейство марки увеличилось сразу вдвое. В компанию к Valkyrie и его трековой версии Valkyrie AMR Pro добавились AM-RB 003 и предсерийный прототип Vanquish Vision. Первый представляет собой более миролюбивую версию «Валькирии», а второй будет соперничать с суперкарами McLaren 720S и Ferrari F8 Tributo.

Aston Martin AM-RB 003
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Aston Martin AM-RB 003

Гиперкар AM-RB 003, как и старший Valkyrie, создавался совместно с инженерной командой Red Bull Advanced Engineering. Автомобиль оснащён антикрылом, выполненным по нетипичной для автопрома технологии FlexFoil. С ней прижимная сила регулируется без изменения угла атаки самого крыла. У него очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, оно создаёт меньше вихревых потоков и выглядит эстетичнее.

Кроме того, гиперкару обещана гибридная силовая установка во главе с турбированным V6 собственной разработки Aston Martin, активная подвеска и гоночная система смазки Nexcel, как на трековом суперкаре Aston Martin Vulcan.

AM-RB 003 оказался заметно комфортнее, чем Valkyrie: у него более широкая кабина, а за сиденьями даже есть отсек для багажа. Но стремление снизить массу буквально на всём, чём только можно, осталось: кузов сделан полностью из карбона, приборная панель напечатана на 3D-принтере (это позволило снизить её вес на 50%), а передние фары и задние фонари вместе весят меньше, чем одна фара Aston Martin DB11.

Aston Martin планирует выпустить всего 500 экземпляров AM-RB 003, продажи начнутся в 2021 году. Точная цена пока не сообщается.

Aston Martin Vanquish Vision
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Aston Martin Vanquish Vision

Vanquish Vision Concept является младшей моделью из всего среднемоторного семейства Aston Martin. У него алюминиевая архитектура, и в этом его фундаментальное отличие от старших среднемоторников AM-RB 003 и Valkyrie, которые созданы вокруг карбоновых монококов.

В движение Vanquish Vision Concept приводится гибридной силовой установкой во главе с турбированным V6, как на старшем AM-RB 003. Точная мощность пока не раскрывается, однако с учётом того, что серийный среднемоторный Vanquish намерен тягаться с McLaren 720S и новой Ferrari F8 Tributo, речь явно идёт как минимум о семи сотнях лошадиных сил.

Серийную версию Vanquish Vision Concept подготовят чуть позже, а производство начнётся в 2022 году. При этом тираж автомобилей не будет ограничен, как в случае с Valkyrie и AM-RB 003, так что гиперкар станет первой массовой (относительно) среднемоторной моделью от Aston Martin.


Какой из этих двух Aston Martin вы бы выбрали?

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