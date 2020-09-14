Бренд Aston Martin представил «игровую приставку» по цене спорткара Porsche 718 Boxster
Дмитрий Елизаров
Британский производитель суперкаров Aston Martin представил собственный гоночный симулятор под названием AMR-C01. Устройство для игр в гонки оценено в 57 500 фунтов (74 100 долларов США), тогда как 350-сильный спорткар Porsche Boxster S в Великобритании можно купить за 56 тысяч.
Симулятор основан на монококе из карбонового волокна, из него же выполнена передняя часть корпуса, очертаниями повторяющая болид команды Aston Martin Racing. Посадка человека в игровом кресле и форма самого кресла скопированы с гиперкара Valkyrie.
Техническое оснащение симулятора разработано партнёрами Aston Martin по этому проекту — компанией Curv Racing Simulators. Симулятор собирается полностью вручную и функционирует на основе программного обеспечения Assetto Corsa: его называют игрой с одной из самых реалистичных и проработанных физических моделей.
Aston Martin предлагает для симулятора, как и для своих автомобилей, обширную программу персонализации. В её рамках можно выбирать из множества вариантов цветовых решений и отделки, включая неокрашенный карбон.
Британская компания планирует собрать только 150 таких игровых установок.
Весной стало известно о проекте «максимально реалистичного симулятора», который американец Брент Чейни построил для себя собственными силами. В его основу был положен настоящий Mini Cooper S, который пришлось распилить на восемь частей, чтобы занести в дом.