Бренд Aston Martin представил «игровую приставку» по цене спорткара Porsche 718 Boxster

Симулятор основан на монококе из карбонового волокна, из него же выполнена передняя часть корпуса, очертаниями повторяющая болид команды Aston Martin Racing. Посадка человека в игровом кресле и форма самого кресла скопированы с гиперкара Valkyrie.

Техническое оснащение симулятора разработано партнёрами Aston Martin по этому проекту — компанией Curv Racing Simulators. Симулятор собирается полностью вручную и функци­онирует на основе программного обеспе­чения Assetto Corsa: его называют игрой с одной из самых реали­стичных и проработанных физических моделей.

Aston Martin предлагает для симулятора, как и для своих авто­мобилей, обширную программу персонали­зации. В её рамках можно выбирать из множества вариантов цветовых решений и отделки, включая неокрашенный карбон.

Британская компания планирует собрать только 150 таких игровых установок.