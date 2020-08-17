Марка Aston Martin выпустила уникальные спорткары DBS и Vantage к премьере нового Джеймса Бонда
Борис Закиров
Британский бренд Aston Martin показал две модели в спецверсиях 007 Edition — так будет называться лимитированная серия двухдверок DBS Superleggera и Vantage, посвящённая выходу нового фильма про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Обе новинки готовились в отделении Q by Aston Martin.
Vantage 007 Edition выделяется жёлтыми вставками по кузову, напоминающими выдвигающиеся элементы на «шпионском» купе V8 из фильма «Искры из глаз». У него также изменён дизайн решётки радиатора с хромированной окантовкой. Дополнительно можно заказать горные лыжи с креплениями на корме автомобиля.
Салон Vantage обшит чёрной кожей и имеет вставки из чёрного хрома. Под центральным подлокотником спрятана бутафорская панель управления оружием, на солнечных козырьках вышита цифра «96.90» (полицейская радиочастота из фильма «Искры из глаз»), а на подрулевых лепестках изображены перекрестья прицела.
Спецверсия DBS Superleggera отличается окрасом Ceramic Grey, чёрными глянцевыми колёсными дисками диаметром 21 дюйм, карбоновыми вставками на кузове и шильдиками с названием серии. Интерьер обшит чёрной кожей с красными элементами, на салоне указан порядковый номер автомобиля в общем тираже.
Vantage 007 Edition будет собран в количестве 100 штук и оценён в 161 тысячу фунтов стерлингов (209 тысяч долларов США). DBS Superleggera планируют более редким: всего 25 спорткаров и 279 тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч долларов). Первые машины поступят к клиентам в 2021 году.
В фильме «Не время умирать», премьера которого состоится в ноябре 2020 года, будут показаны как минимум четыре модели Aston Martin: классические купе DB5 и V8 и современные DBS Superleggera и Valhalla.