Марка Aston Martin выпустила уникальные спорткары DBS и Vantage к премьере нового Джеймса Бонда

Vantage 007 Edition выделяется жёлтыми вставками по кузову, напоми­нающими выдвига­ющиеся элементы на «шпионском» купе V8 из фильма «Искры из глаз». У него также изменён дизайн решётки радиатора с хромиро­ванной окантовкой. Дополни­тельно можно заказать горные лыжи с креп­лениями на корме автомобиля.

Салон Vantage обшит чёрной кожей и имеет вставки из чёрного хрома. Под центральным подло­котником спрятана бутафорская панель управления оружием, на солнечных козырьках вышита цифра «96.90» (полицейская радио­частота из фильма «Искры из глаз»), а на подрулевых лепестках изображены перекрестья прицела.

Спецверсия DBS Superleggera отличается окрасом Ceramic Grey, чёрными глянцевыми колёсными дисками диаметром 21 дюйм, карбоновыми вставками на кузове и шильдиками с названием серии. Интерьер обшит чёрной кожей с красными элементами, на салоне указан порядковый номер автомобиля в общем тираже.

Vantage 007 Edition будет собран в количестве 100 штук и оценён в 161 тысячу фунтов стерлингов (209 тысяч долларов США). DBS Superleggera планируют более редким: всего 25 спорткаров и 279 тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч долларов). Первые машины поступят к клиентам в 2021 году.