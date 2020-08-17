Названы российские цены на топовые версии кроссовера Haval F7 и кросс-купе F7x

Марка Aston Martin выпустила уникальные спорткары DBS и Vantage к премьере нового Джеймса Бонда

Новости

Борис Закиров

Британский бренд Aston Martin показал две модели в спец­версиях 007 Edition — так будет называться лимитиро­ванная серия двухдверок DBS Superleggera и Vantage, посвящённая выходу нового фильма про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать». Обе новинки готовились в отделении Q by Aston Martin.

1/19

  • Vantage 007 Edition выделяется жёлтыми вставками по кузову, напоми­нающими выдвига­ющиеся элементы на «шпионском» купе V8 из фильма «Искры из глаз». У него также изменён дизайн решётки радиатора с хромиро­ванной окантовкой. Дополни­тельно можно заказать горные лыжи с креп­лениями на корме автомобиля.

  • Салон Vantage обшит чёрной кожей и имеет вставки из чёрного хрома. Под центральным подло­котником спрятана бутафорская панель управления оружием, на солнечных козырьках вышита цифра «96.90» (полицейская радио­частота из фильма «Искры из глаз»), а на подрулевых лепестках изображены перекрестья прицела.

  • Спецверсия DBS Superleggera отличается окрасом Ceramic Grey, чёрными глянцевыми колёсными дисками диаметром 21 дюйм, карбоновыми вставками на кузове и шильдиками с названием серии. Интерьер обшит чёрной кожей с красными элементами, на салоне указан порядковый номер автомобиля в общем тираже.

  • Vantage 007 Edition будет собран в количестве 100 штук и оценён в 161 тысячу фунтов стерлингов (209 тысяч долларов США). DBS Superleggera планируют более редким: всего 25 спорткаров и 279 тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч долларов). Первые машины поступят к клиентам в 2021 году.

  • В фильме «Не время умирать», премьера которого состоится в ноябре 2020 года, будут показаны как минимум четыре модели Aston Martin: классические купе DB5 и V8 и современные DBS Superleggera и Valhalla.

Какой «шпионский» Астон круче?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение