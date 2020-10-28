Бренд Aston Martin получит доступ к гибридным установкам Mercedes-Benz
Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin объявила о расширении партнёрства с немецкой фирмой Mercedes-Benz, в рамках которого сможет устанавливать на свои машины гибридные и электрические силовые установки из Штутгарта. Взамен британцы намерены передать Mercedes-Benz часть своих акций.
Обмен согласно условиям соглашения будет проходить поэтапно в течение трёх лет при помощи сформированных обеими сторонами так называемых «технологических пакетов». Aston Martin запрашивает доступ к определённым технологиям, Mercedes-Benz оценивает запросы партнёров и выставляет встречные условия — какое количество акций компания хотела бы получить взамен.
Как уточняет Carscoops, условия первого обмена уже оговорены. «Технологический пакет» оценён в 140 миллионов фунтов (182 миллиона долларов или 13,9 миллиарда рублей), а Mercedes-Benz увеличит свою долю в Aston Martin до 11,8%. Какие именно технологии включены в первый пакет, не уточняется, хотя нынешний глава Aston Martin Лоуренс Стролл отметил, что речь идёт об электрических и гибридных агрегатах.
Полностью под контроль Штутгарта британская марка в рамках этого соглашения не перейдёт: Mercedes-Benz сможет наращивать свой пакет акций только до 20%. В целом акции, которые отойдут немцам, оцениваются в 286 млн фунтов.
Возможно, расширение сотрудничества двух компаний стало следствием недавних кадровых перестановок. В мае бывший руководитель Aston Martin Энди Палмер был отправлен в отставку, а с 1 августа эту должность занял Тобиас Моерс, ранее возглавлявший подразделение Mercedes-AMG. C 2013 года Mercedes-AMG поставляет британцам бензиновые двигатели с турбонаддувом.