Бренд Aston Martin получит доступ к гибридным установкам Mercedes-Benz

Компания Aston Martin объявила о расшире­нии партнёр­ства с немецкой фирмой Mercedes-Benz, в рамках которого сможет устанав­ливать на свои машины гибридные и электриче­ские силовые установки из Штутгарта. Взамен британцы намерены передать Mercedes-Benz часть своих акций.

Обмен согласно условиям соглашения будет проходить поэтапно в течение трёх лет при помощи сформиро­ванных обеими сторонами так называ­емых «техно­логических пакетов». Aston Martin запраши­вает доступ к опреде­лённым техно­логиям, Mercedes-Benz оцени­вает запросы партнёров и выстав­ляет встречные условия — какое количе­ство акций компания хотела бы получить взамен.

Как уточняет Carscoops, условия первого обмена уже оговорены. «Техно­логиче­ский пакет» оценён в 140 милли­онов фунтов (182 милли­она долларов или 13,9 милли­арда рублей), а Mercedes-Benz увеличит свою долю в Aston Martin до 11,8%. Какие именно технологии включены в первый пакет, не уточняется, хотя нынешний глава Aston Martin Лоуренс Стролл отметил, что речь идёт об электриче­ских и гибридных агрегатах.

Полностью под контроль Штутгарта британская марка в рамках этого соглаше­ния не перейдёт: Mercedes-Benz сможет наращивать свой пакет акций только до 20%. В целом акции, которые отойдут немцам, оцениваются в 286 млн фунтов.