Опубликован последний тизер «самого экстремального Bugatti»

Бренд Aston Martin получит доступ к гибридным установкам Mercedes-Benz

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin объявила о расшире­нии партнёр­ства с немецкой фирмой Mercedes-Benz, в рамках которого сможет устанав­ливать на свои машины гибридные и электриче­ские силовые установки из Штутгарта. Взамен британцы намерены передать Mercedes-Benz часть своих акций.

  • Обмен согласно условиям соглашения будет проходить поэтапно в течение трёх лет при помощи сформиро­ванных обеими сторонами так называ­емых «техно­логических пакетов». Aston Martin запраши­вает доступ к опреде­лённым техно­логиям, Mercedes-Benz оцени­вает запросы партнёров и выстав­ляет встречные условия — какое количе­ство акций компания хотела бы получить взамен.

  • Как уточняет Carscoops, условия первого обмена уже оговорены. «Техно­логиче­ский пакет» оценён в 140 милли­онов фунтов (182 милли­она долларов или 13,9 милли­арда рублей), а Mercedes-Benz увеличит свою долю в Aston Martin до 11,8%. Какие именно технологии включены в первый пакет, не уточняется, хотя нынешний глава Aston Martin Лоуренс Стролл отметил, что речь идёт об электриче­ских и гибридных агрегатах.

  • Полностью под контроль Штутгарта британская марка в рамках этого соглаше­ния не перейдёт: Mercedes-Benz сможет наращивать свой пакет акций только до 20%. В целом акции, которые отойдут немцам, оцениваются в 286 млн фунтов.

  • Возможно, расширение сотрудни­чества двух компаний стало след­ствием недавних кадровых пере­становок. В мае бывший руково­дитель Aston Martin Энди Палмер был отправ­лен в отставку, а с 1 августа эту долж­ность занял Тобиас Моерс, ранее возглав­лявший подразде­ление Mercedes-AMG. C 2013 года Mercedes-AMG поставляет британцам бензино­вые двигатели с турбо­наддувом.

Станет британцам лучше под крылом Mercedes-Benz?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение