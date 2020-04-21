К 100-летию Zagato выпустят старый Aston Martin с более мощным мотором и карбоновым кузовом

Изначально планировалось оставить прежний 5,9-литровый V12 мощностью 517 л.с. (570 Н·м), но теперь для новинок заявлен форсиро­ванный до 608 л.с. вариант этого же двигателя. Шестиступен­чатую «механику» заменили на «робот» с семью передачами. Другие характе­ристики двухдверок не уточняются.



Кузов купе и родстера целиком создадут из углепластика, хотя у первой версии модели он был алюминиевым. Закрытая двухдверка сохранит фирменную, вогнутую по центру крышу Zagato. Обе модификации получат оригинальные 19-дюймовые колёса APP Tech с креп­лением централь­ной гайкой и логотипы ателье, частично выпол­ненные из золота.

Всего выпустят по 19 купе и родстеров. Производство наладят в британском Уорике при поддержке фирмы R-Reforged — дочернего предприятия швейцарской инжини­ринговой компании AF Racing, которая помогала Aston Martin разрабатывать гиперкар Valkyrie.