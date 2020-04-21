Приору превратили в огромного паука

К 100-летию Zagato выпустят старый Aston Martin с более мощным мотором и карбоновым кузовом

Новости

Николай Андреев

Кузовное ателье Zagato раскрыло подробности о модели, анонсированной год назад, выпуск которой приурочат к 100-летию ателье. Купе и родстер назвали Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins by R-Reforged.

  • Юбилейная модель построена на базе купе Aston Martin V12 Zagato. В 2011 году выпустили 101 экземпляр вместо запланиро­ванных 150 машин. Теперь Zagato возродила модель, добавив версию с открытым верхом.

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  • Изначально планировалось оставить прежний 5,9-литровый V12 мощностью 517 л.с. (570 Н·м), но теперь для новинок заявлен форсиро­ванный до 608 л.с. вариант этого же двигателя. Шестиступен­чатую «механику» заменили на «робот» с семью передачами. Другие характе­ристики двухдверок не уточняются.

  • Кузов купе и родстера целиком создадут из углепластика, хотя у первой версии модели он был алюминиевым. Закрытая двухдверка сохранит фирменную, вогнутую по центру крышу Zagato. Обе модификации получат оригинальные 19-дюймовые колёса APP Tech с креп­лением централь­ной гайкой и логотипы ателье, частично выпол­ненные из золота.

  • Всего выпустят по 19 купе и родстеров. Производство наладят в британском Уорике при поддержке фирмы R-Reforged — дочернего предприятия швейцарской инжини­ринговой компании AF Racing, которая помогала Aston Martin разрабатывать гиперкар Valkyrie.

  • Демонстрационное купе платинового цвета и золотистый родстер построят летом, а первые заказчики получат суперкары в четвёртом квартале 2020 года. Стоимость автомо­билей не называется.

Какой Aston Martin Zagato смотрится круче?

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