Суперкар Aston Martin Zagato возродится в формате купе и стильного спидстера

Итальянское кузовное ателье Zagato в 2019 году отмечает 100-летний юбилей, и эту круглую дату итальянцы решили отметить дизайнерским суперкаром. Правда, они не стали создавать новую модель с нуля, а просто переосмыслили старую. Проект назвали Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins.

За основу взято купе Aston Martin Zagato 2011 года, которое в своё время было выпущено тиражом в 101 экземпляр (хотя изначально планировалось сделать 150 машин). Теперь Zagato собирается выпустить обновлённую линейку, причём сразу в двух вариантах кузова – купе и спидстер. У купе сохранится знаменитая крыша с «двойным пузырём», а у спидстера за спинками кресел появятся похожие обтекатели. Общий тираж планируется гораздо более скромный – по 19 автомобилей каждого типа.

Ни цена, ни технические характеристики дизайнерских суперкаров не раскрываются. Предшественник модели оснащался 5,9-литровым V12 мощностью 517 л.с. при 570 Нм крутящего момента, который работал в паре с шестиступенчатой механикой. Разгон до сотни занимал 4,2 секунды, а максимальная скорость достигала 305 километров в час.

Выпускать эксклюзивные Aston Martin будет компания R-Reforged. Это новый дочерний проект швейцарской инжиниринговой компании AF Racing, которая помогала Aston Martin разрабатывать гиперкар Valkyrie. У R-Reforged, в свою очередь, есть подразделение в Германии, которое сейчас готовит Aston Martin Vantage для чемпионата DTM (2019 год станет дебютным для Aston Martin в немецкой гоночной серии, он займёт место Mercedes-Benz). Именно на базе этого подразделения и будут собирать машины для нового проекта Aston Martin Zagato.