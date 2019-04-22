Компания Nissan пожертвовала стоимость одного GT-R на восстановление Нотр-Дам де Пари

Суперкар Aston Martin Zagato возродится в формате купе и стильного спидстера

Новости

Андрей Шульдешов

1/3

Итальянское кузовное ателье Zagato в 2019 году отмечает 100-летний юбилей, и эту круглую дату итальянцы решили отметить дизайнерским суперкаром. Правда, они не стали создавать новую модель с нуля, а просто переосмыслили старую. Проект назвали Aston Martin Vantage V12 Zagato Heritage Twins. 

  • За основу взято купе Aston Martin Zagato 2011 года, которое в своё время было выпущено тиражом в 101 экземпляр (хотя изначально планировалось сделать 150 машин). Теперь Zagato собирается выпустить обновлённую линейку, причём сразу в двух вариантах кузова – купе и спидстер. У купе сохранится знаменитая крыша с «двойным пузырём», а у спидстера за спинками кресел появятся похожие обтекатели. Общий тираж планируется гораздо более скромный – по 19 автомобилей каждого типа. 

  • Ни цена, ни технические характеристики дизайнерских суперкаров не раскрываются. Предшественник модели оснащался 5,9-литровым V12 мощностью 517 л.с. при 570 Нм крутящего момента, который работал в паре с шестиступенчатой механикой. Разгон до сотни занимал 4,2 секунды, а максимальная скорость достигала 305 километров в час.

Выпускать эксклюзивные Aston Martin будет компания R-Reforged. Это новый дочерний проект швейцарской инжиниринговой компании AF Racing, которая помогала Aston Martin разрабатывать гиперкар Valkyrie. У R-Reforged, в свою очередь, есть подразделение в Германии, которое сейчас готовит Aston Martin Vantage для чемпионата DTM (2019 год станет дебютным для Aston Martin в немецкой гоночной серии, он займёт место Mercedes-Benz). Именно на базе этого подразделения и будут собирать машины для нового проекта Aston Martin Zagato.

Купе или спидстер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение