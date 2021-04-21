Когда-то эта груда железа была суперкаром Ford GT, а теперь её продают

Aston Martin Valhalla станет 1000-сильным гибридом с начинкой от Mercedes-AMG

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin может продемонстрировать новый виток развития своего проекта Valhalla уже в нынешнем году. По информации Autocar, суперкар всё же лишат шести­цилин­дрового турбо­мотора собственной разработки, применив взамен гибридную силовую установку от Mercedes-AMG. С ней Valhalla сможет конкурировать с признанными авторитетами сегмента вплоть до Ferrai SF90 Stradale.

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  • Укрепление связей между Aston Martin и AMG может привести к тому, что Valhalla получит силовую установку, состоящую из немецкого V8 с двойным турбо­наддувом и электро­мотора. Новая гибридная архитектура под названием E Performance уже была официально анонсирована Mercedes-Benz. Ожидается, что на самых мощных моделях от Mercedes-AMG она сможет обеспечивать до 800 л.с.

  • Однако для Aston Martin Valhalla отдачу установки увеличат: это важно с имиджевой точки зрения. Она должна превысить 1000 л.с., что позволит новинке успешно конкури­ровать не только с итальянскими гиперкарами, но и, к примеру, с самыми быстрыми и мощными моделями McLaren.

  • Дебютировать обновлённая версия «Вальхаллы» должна ближе к концу года: издание предполагает, что появление новой силовой установки привело к необходи­мости переработки конструкции суперкара, а это в свою очередь наверняка отразится на его внешности. При этом суперкар должен стать своего рода флагманом нового направ­ления работы Aston Martin — в  его рамках на свет появятся более доступные гибридные и полностью электрические модели. Согласно новому плану, производство суперкара, концепт которого показали ещё в 2019 году, стартует в 2023-м.

  • Ещё один «долгоиграющий» проект Aston Martin в этом сегменте — купе Valkyrie, его поставки должны были стартовать несколько лет назад. Сейчас компания рассчитывает продемон­стрировать серийный образец средне­моторного гиперкара с V12 в середине нынешнего года.

Как считаете, сможет Aston Martin на равных конкурировать с Ferrari?

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