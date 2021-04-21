Aston Martin Valhalla станет 1000-сильным гибридом с начинкой от Mercedes-AMG

Укрепление связей между Aston Martin и AMG может привести к тому, что Valhalla получит силовую установку, состоящую из немецкого V8 с двойным турбо­наддувом и электро­мотора. Новая гибридная архитектура под названием E Performance уже была официально анонсирована Mercedes-Benz. Ожидается, что на самых мощных моделях от Mercedes-AMG она сможет обеспечивать до 800 л.с.

Однако для Aston Martin Valhalla отдачу установки увеличат: это важно с имиджевой точки зрения. Она должна превысить 1000 л.с., что позволит новинке успешно конкури­ровать не только с итальянскими гиперкарами, но и, к примеру, с самыми быстрыми и мощными моделями McLaren.

Дебютировать обновлённая версия «Вальхаллы» должна ближе к концу года: издание предполагает, что появление новой силовой установки привело к необходи­мости переработки конструкции суперкара, а это в свою очередь наверняка отразится на его внешности. При этом суперкар должен стать своего рода флагманом нового направ­ления работы Aston Martin — в его рамках на свет появятся более доступные гибридные и полностью электрические модели. Согласно новому плану, производство суперкара, концепт которого показали ещё в 2019 году, стартует в 2023-м.