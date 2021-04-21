Aston Martin Valhalla станет 1000-сильным гибридом с начинкой от Mercedes-AMG
Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin может продемонстрировать новый виток развития своего проекта Valhalla уже в нынешнем году. По информации Autocar, суперкар всё же лишат шестицилиндрового турбомотора собственной разработки, применив взамен гибридную силовую установку от Mercedes-AMG. С ней Valhalla сможет конкурировать с признанными авторитетами сегмента вплоть до Ferrai SF90 Stradale.
Укрепление связей между Aston Martin и AMG может привести к тому, что Valhalla получит силовую установку, состоящую из немецкого V8 с двойным турбонаддувом и электромотора. Новая гибридная архитектура под названием E Performance уже была официально анонсирована Mercedes-Benz. Ожидается, что на самых мощных моделях от Mercedes-AMG она сможет обеспечивать до 800 л.с.
Однако для Aston Martin Valhalla отдачу установки увеличат: это важно с имиджевой точки зрения. Она должна превысить 1000 л.с., что позволит новинке успешно конкурировать не только с итальянскими гиперкарами, но и, к примеру, с самыми быстрыми и мощными моделями McLaren.
Дебютировать обновлённая версия «Вальхаллы» должна ближе к концу года: издание предполагает, что появление новой силовой установки привело к необходимости переработки конструкции суперкара, а это в свою очередь наверняка отразится на его внешности. При этом суперкар должен стать своего рода флагманом нового направления работы Aston Martin — в его рамках на свет появятся более доступные гибридные и полностью электрические модели. Согласно новому плану, производство суперкара, концепт которого показали ещё в 2019 году, стартует в
2023-м.
Ещё один «долгоиграющий» проект Aston Martin в этом сегменте — купе Valkyrie, его поставки должны были стартовать несколько лет назад. Сейчас компания рассчитывает продемонстрировать серийный образец среднемоторного гиперкара с V12 в середине нынешнего года.