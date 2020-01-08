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700 сил без лобового стекла: новый эксклюзив от Aston Martin

Новости

Михаил Конончук

Компания Aston Martin опубликовала тизер модели V12 Speedster, которую выпустят ограни­ченным тиражом в 88 экзем­пляров. Судя по всему, среди обеспеченных покупателей суперкаров наметилась мода на отсут­ствие лобовых стёкол — новый «Астон» развивает тему, заданную Ferrari Monza SP1/SP2 и McLaren Elva.

  • Идеи того, как будет выглядеть V12 Speedster, британцы предлагают искать в гоночном Aston Martin DBR1, который выиграл Ле-Ман 1959 года (на фото ниже). Кроме того, серийная версия должна иметь много общего с концептом СС100 Speedster, созданным в 2013 году по случаю векового юбилея марки.

  • Под капотом коллекционного спидстера окажется 5,2-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, который будет развивать около 700 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Это далеко не рекордная степень форсировки агрегата: для сравнения, у купе Aston Martin DBS Zagato 771 л.с. и 900 Нм. Сочетаться двигатель будет с восьми­ступен­чатым «автоматом» ZF. Динамические характе­ристики и прочие детали пока не объявлены.

  • V12 Speedster полностью рассекретят в этом году, но поставки первых машин клиентам намечены только на первый квартал 2021-го.

Aston Martin DBR1
Aston Martin DBR1
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Aston Martin DBR1

Суперкар без стекла и крыши – это…

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