700 сил без лобового стекла: новый эксклюзив от Aston Martin
Михаил Конончук
Компания Aston Martin опубликовала тизер модели V12 Speedster, которую выпустят ограниченным тиражом в 88 экземпляров. Судя по всему, среди обеспеченных покупателей суперкаров наметилась мода на отсутствие лобовых стёкол — новый «Астон» развивает тему, заданную Ferrari Monza
Идеи того, как будет выглядеть V12 Speedster, британцы предлагают искать в гоночном Aston Martin DBR1, который выиграл
Ле-Ман1959 года (на фото ниже). Кроме того, серийная версия должна иметь много общего с концептом СС100 Speedster, созданным в 2013 году по случаю векового юбилея марки.
Под капотом коллекционного спидстера окажется 5,2-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, который будет развивать около 700 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Это далеко не рекордная степень форсировки агрегата: для сравнения, у купе Aston Martin DBS Zagato 771 л.с. и 900 Нм. Сочетаться двигатель будет с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Динамические характеристики и прочие детали пока не объявлены.
V12 Speedster полностью рассекретят в этом году, но поставки первых машин клиентам намечены только на первый квартал
2021-го.