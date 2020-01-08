700 сил без лобового стекла: новый эксклюзив от Aston Martin

Идеи того, как будет выглядеть V12 Speedster, британцы предлагают искать в гоночном Aston Martin DBR1, который выиграл Ле-Ман 1959 года (на фото ниже). Кроме того, серийная версия должна иметь много общего с концептом СС100 Speedster, созданным в 2013 году по случаю векового юбилея марки.



Под капотом коллекционного спидстера окажется 5,2-литровый двигатель V12 с двумя турбинами, который будет развивать около 700 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Это далеко не рекордная степень форсировки агрегата: для сравнения, у купе Aston Martin DBS Zagato 771 л.с. и 900 Нм. Сочетаться двигатель будет с восьми­ступен­чатым «автоматом» ZF. Динамические характе­ристики и прочие детали пока не объявлены.

