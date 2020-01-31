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Отец купил акции Aston Martin, чтобы это название досталось команде Формулы-1 сына

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Николай Андреев

Консорциум Yew Tree Overseas Limited, возглавляемый канадским милли­ардером Лоуренсом Строллом — отцом гонщика «Формулы-1» Лэнса Стролла, купил 16,7 процента акций компании Aston Martin Lagonda. Ценные бумаги обошлись в 182 миллиона фунтов стерлингов. Дальнейшие инвестиции консор­циума в британский бренд составят 318 милли­онов фунтов стерлингов.

Aston Martin Vantage

  • В рамках нового соглашения Aston Martin прекратит сотруд­ничество с командой «Формулы-1» Red Bull по окончании сезона-2020. С 2021 года под именем Aston Martin в «Формуле-1» начнёт выступать коллектив Racing Point, который пред­став­ляет Лэнс. Этой командой также владеет Лоуренс Стролл.

  • Инвестиции от Yew Tree Overseas Limited пойдут на подготовку к серийному произ­водству первого крос­совера марки и линейки средне­моторных суперкаров. При этом до 2025 года отложен пере­запуск марки Lagonda, под которой плани­руется производить люксовые электромобили.

  • Лоуренс Стролл войдёт в состав совета директоров компании Aston Martin Lagonda в качестве исполни­тельного предсе­дателя. Вместе с долей консор­циум получил право назначить ещё одного члена совета директоров.

Крупнейшим акционером Aston Martin является итальянский инвестици­онный фонд Investindustrial Advisors — у него 38,8 процента акций. Большие доли — у члена совета правления марки — кувейтского бизнес­мена Наджиба Аль-Хумаидхи (10,7 процента) и амери­канской компании Invesco Advisers (9,18 процента). Немецкий концерн Daimler, который постав­ляет произво­дителю спорткаров двига­тели и другие компоненты, владеет четырьмя процентами акций.

Купили бы долю производителя спорткаров?

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