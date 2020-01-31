Отец купил акции Aston Martin, чтобы это название досталось команде Формулы-1 сына
Николай Андреев
Консорциум Yew Tree Overseas Limited, возглавляемый канадским миллиардером Лоуренсом Строллом — отцом гонщика
В рамках нового соглашения Aston Martin прекратит сотрудничество с командой
«Формулы-1»Red Bull по окончании сезона-2020. С 2021 года под именем Aston Martin в «Формуле-1»начнёт выступать коллектив Racing Point, который представляет Лэнс. Этой командой также владеет Лоуренс Стролл.
Инвестиции от Yew Tree Overseas Limited пойдут на подготовку к серийному производству первого кроссовера марки и линейки среднемоторных суперкаров. При этом до 2025 года отложен перезапуск марки Lagonda, под которой планируется производить люксовые электромобили.
Лоуренс Стролл войдёт в состав совета директоров компании Aston Martin Lagonda в качестве исполнительного председателя. Вместе с долей консорциум получил право назначить ещё одного члена совета директоров.
Крупнейшим акционером Aston Martin является итальянский инвестиционный фонд Investindustrial Advisors — у него 38,8 процента акций. Большие доли — у члена совета правления марки — кувейтского бизнесмена Наджиба Аль-Хумаидхи (10,7 процента) и американской компании Invesco Advisers (9,18 процента). Немецкий концерн Daimler, который поставляет производителю спорткаров двигатели и другие компоненты, владеет четырьмя процентами акций.