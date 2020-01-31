Отец купил акции Aston Martin, чтобы это название досталось команде Формулы-1 сына

В рамках нового соглашения Aston Martin прекратит сотруд­ничество с командой «Формулы-1» Red Bull по окончании сезона-2020. С 2021 года под именем Aston Martin в «Формуле-1» начнёт выступать коллектив Racing Point, который пред­став­ляет Лэнс. Этой командой также владеет Лоуренс Стролл.

Инвестиции от Yew Tree Overseas Limited пойдут на подготовку к серийному произ­водству первого крос­совера марки и линейки средне­моторных суперкаров. При этом до 2025 года отложен пере­запуск марки Lagonda, под которой плани­руется производить люксовые электромобили.