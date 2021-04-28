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Взгляните на эксклюзивный спидстер Aston Martin, на покраску которого уходит 50 часов

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Дмитрий Елизаров

Компания Aston Martin представила особую версию мало­тиражного суперкара V12 Speedster: она называется DBR1 и посвящена одно­имённому спорткару, побеждав­шему в Ле-Мане и на Нюрбург­ринге. Основным отличием спецсерии станет уникальная темати­ческая отделка кузова и салона.

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  • В 1959 году Aston Martin DBR1 к победе в «24 часах Ле-Мана» привели Кэрролл Шелби и Рой Сальвадори, а на Нюрбург­ринге спорткар становился триумфа­тором сразу три раза подряд — с 1957 по 1959 год.

  • Оформление кузова V12 Speedster DBR1 повторяет ливрею титуло­ванного британского спорткара. Спидстер выкрасят в особый оттенок зелёного цвета с белыми полосами вдоль корпуса и белыми кругами на бортах и капоте — в них пред­полагается размещать стартовые номера. Компания утверж­дает, что на работу по полному оформ­лению кузова уходит более 50 часов. Кроме того, суперкар получит колёсные диски уникаль­ного дизайна с централь­ной гайкой и оригиналь­ную отделку радиаторной решётки.

  • Салон DBR1 обещано отделывать сочетанием карбона, алюминия и зелёной кожи, но изображений интерьера новой версии спидстера Aston Martin не опубликовала.

  • Суперкар V12 Speedster британская компания пред­ставила в марте прошлого года. Машина полностью лишена крыши и лобового стекла, а двух­местный салон разделён на равные части массивной балкой. 12-цилин­дровый мотор спидстера объёмом 5,2 литра развивает 700 л.с. и 753 Нм крутящего момента, разгоняя суперкар до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч.

  • Всего компания планирует построить только 88 экзем­пляров V12 Speedster, сколько из них будет выполнено в специ­фикации DBR1, не уточняется.

Рискнули бы разогнаться до 300 км/ч вообще без крыши?

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