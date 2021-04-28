Взгляните на эксклюзивный спидстер Aston Martin, на покраску которого уходит 50 часов
Дмитрий Елизаров
Компания Aston Martin представила особую версию малотиражного суперкара V12 Speedster: она называется DBR1 и посвящена одноимённому спорткару, побеждавшему в Ле-Мане и на Нюрбургринге. Основным отличием спецсерии станет уникальная тематическая отделка кузова и салона.
В 1959 году Aston Martin DBR1 к победе в «24 часах Ле-Мана» привели Кэрролл Шелби и Рой Сальвадори, а на Нюрбургринге спорткар становился триумфатором сразу три раза подряд — с 1957 по 1959 год.
Оформление кузова V12 Speedster DBR1 повторяет ливрею титулованного британского спорткара. Спидстер выкрасят в особый оттенок зелёного цвета с белыми полосами вдоль корпуса и белыми кругами на бортах и капоте — в них предполагается размещать стартовые номера. Компания утверждает, что на работу по полному оформлению кузова уходит более 50 часов. Кроме того, суперкар получит колёсные диски уникального дизайна с центральной гайкой и оригинальную отделку радиаторной решётки.
Салон DBR1 обещано отделывать сочетанием карбона, алюминия и зелёной кожи, но изображений интерьера новой версии спидстера Aston Martin не опубликовала.
Суперкар V12 Speedster британская компания представила в марте прошлого года. Машина полностью лишена крыши и лобового стекла, а двухместный салон разделён на равные части массивной балкой. 12-цилиндровый мотор спидстера объёмом 5,2 литра развивает 700 л.с. и 753 Нм крутящего момента, разгоняя суперкар до
100 км/чза 3,5 секунды. Максимальная скорость — 300 км/ч.
Всего компания планирует построить только 88 экземпляров V12 Speedster, сколько из них будет выполнено в спецификации DBR1, не уточняется.