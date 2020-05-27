Обновлённые купе и кабриолет Mercedes-Benz E-класса: первые фото и подробности

Новый совладелец Aston Martin уволил директора и нанял экс-главу Mercedes-AMG

Новости

Николай Андреев

Компания Aston Martin объявила о том, что после шести лет работы с поста генерального директора уходит британец Энди Палмер. С 1 августа его место займёт немец Тобиас Моэрс, который с 1999 года отвечал за разработку основных моделей AMG, а в 2013-м возглавил подразде­ление Mercedes-AMG целиком.

Энди Палмер

  • Палмер освободил должность немедленно, а до прихода Моэрса испол­нение его обязан­ностей возложат на Кита Стэнтона, вице-президента и директора по производ­ству Aston Martin. Он будет отчиты­ваться перед акци­онерами и новым председа­телем правления произво­дителя суперкаров, канадским милли­ардером Лоуренсом Строллом.

  • Aston Martin оказался на грани банкротства после крупных трат на обнов­ление нынешних моделей, разработку крос­совера DBX и постройку для него нового завода. Пандемия корона­вируса и вынуж­денная остановка производ­ства только усугубили ситуацию: за последние полтора года акции британской компании упали на 98 процентов. В какой-то момент они торгова­лись на бирже по 50 британских центов против 19 фунтов, которые были зафикси­рованы после выхода Aston Martin на биржу.

Тобиас Моэрс

  • В Mercedes-AMG функции Тобиаса Моэрса после его ухода разделят два топ-менеджера. Руководи­телем спортивного подразде­ления назначен Филипп Шеймер, последние семь лет возглав­ляющий бразильский офис Mercedes-Benz. Начальником по техниче­скому развитию станет Йохен Херман, который уже работал в Mercedes-AMG, но с 2016 года занимался электро­мобильными проектами всего концерна Daimler.

  • Некоторые эксперты не исключают, что назначение Моэрса может стать началом ещё более тесного сотрудни­чества Aston Martin и концерна Daimler. В последние годы Mercedes-Benz уже стал ключевым техниче­ским партнёром британской марки, наладив поставки турбо­моторов Mercedes-AMG, а также бортовой электроники и других узлов.

Кто больше выиграл от перестановок руководителей?

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