Новый совладелец Aston Martin уволил директора и нанял экс-главу Mercedes-AMG

Палмер освободил должность немедленно, а до прихода Моэрса испол­нение его обязан­ностей возложат на Кита Стэнтона, вице-президента и директора по производ­ству Aston Martin. Он будет отчиты­ваться перед акци­онерами и новым председа­телем правления произво­дителя суперкаров, канадским милли­ардером Лоуренсом Строллом.

Aston Martin оказался на грани банкротства после крупных трат на обнов­ление нынешних моделей, разработку крос­совера DBX и постройку для него нового завода. Пандемия корона­вируса и вынуж­денная остановка производ­ства только усугубили ситуацию: за последние полтора года акции британской компании упали на 98 процентов. В какой-то момент они торгова­лись на бирже по 50 британских центов против 19 фунтов, которые были зафикси­рованы после выхода Aston Martin на биржу.