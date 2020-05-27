Новый совладелец Aston Martin уволил директора и нанял экс-главу Mercedes-AMG
Николай Андреев
Компания Aston Martin объявила о том, что после шести лет работы с поста генерального директора уходит британец Энди Палмер.
Палмер освободил должность немедленно, а до прихода Моэрса исполнение его обязанностей возложат на Кита Стэнтона, вице-президента и директора по производству Aston Martin. Он будет отчитываться перед акционерами и новым председателем правления производителя суперкаров, канадским миллиардером Лоуренсом Строллом.
Aston Martin оказался на грани банкротства после крупных трат на обновление нынешних моделей, разработку кроссовера DBX и постройку для него нового завода. Пандемия коронавируса и вынужденная остановка производства только усугубили ситуацию: за последние полтора года акции британской компании упали на 98 процентов. В какой-то момент они торговались на бирже по 50 британских центов против 19 фунтов, которые были зафиксированы после выхода Aston Martin на биржу.
В Mercedes-AMG функции Тобиаса Моэрса после его ухода разделят два топ-менеджера. Руководителем спортивного подразделения назначен Филипп Шеймер, последние семь лет возглавляющий бразильский офис Mercedes-Benz. Начальником по техническому развитию станет Йохен Херман, который уже работал в Mercedes-AMG, но с 2016 года занимался электромобильными проектами всего концерна Daimler.
Некоторые эксперты не исключают, что назначение Моэрса может стать началом ещё более тесного сотрудничества Aston Martin и концерна Daimler. В последние годы Mercedes-Benz уже стал ключевым техническим партнёром британской марки, наладив поставки турбомоторов Mercedes-AMG, а также бортовой электроники и других узлов.