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Саудовец арендовал торговый центр, чтобы покататься по нему на машине

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Торговый центр Al Qasr в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) на некоторое время закрыли для посетителей — в то время, пока магазины продолжали работать. Всё потому, что какой-то очень состоятельный клиент решил арендовать весь торговый центр и покататься по нему на машине.

По крайней мере, так говорят охранники, которые сняли проезд по торговому центру на видео. Ролик размещён в Твиттере, на нём видно, как Aston Martin Rapide неспешно подъезжает прямо ко входу одного из магазинов. Посмотрите, как выглядит по-настоящему комфортный шопинг.

Хотели бы так же по Ашану?

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