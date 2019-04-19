Саудовец арендовал торговый центр, чтобы покататься по нему на машине

Торговый центр Al Qasr в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) на некоторое время закрыли для посетителей — в то время, пока магазины продолжали работать. Всё потому, что какой-то очень состоятельный клиент решил арендовать весь торговый центр и покататься по нему на машине.

По крайней мере, так говорят охранники, которые сняли проезд по торговому центру на видео. Ролик размещён в Твиттере, на нём видно, как Aston Martin Rapide неспешно подъезжает прямо ко входу одного из магазинов. Посмотрите, как выглядит по-настоящему комфортный шопинг.

