Саудовец арендовал торговый центр, чтобы покататься по нему на машине

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Торговый центр Al Qasr в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии) на некоторое время закрыли для посетителей — в то время, пока магазины продолжали работать. Всё потому, что какой-то очень состоятельный клиент решил арендовать весь торговый центр и покататься по нему на машине.
По крайней мере, так говорят охранники, которые сняли проезд по торговому центру на видео. Ролик размещён в Твиттере, на нём видно, как Aston Martin Rapide неспешно подъезжает прямо ко входу одного из магазинов. Посмотрите, как выглядит по-настоящему комфортный шопинг.
يقولون مواطن ثري يستأجر مول في الرياض للتسوق بمفرده بسيارته pic.twitter.com/dEZqPLYlFf— اضحك (@I_9mile) 11 апреля 2019 г.